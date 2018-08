Los dos jugadores del Barcelona que Valverde quiere que se queden en el club

Hasta nueve jugadores han abandonado la disciplina azulgrana en el mercado y el técnico extremeño ya da por concluida la operación salida pese a que hay jugadores que tienen propuestas para dejar el club.





El FC Barcelona se ha movido bien en este mercado de fichajes, tanto en el capítulo de las altas como en las bajas, y Ernesto Valverde ya da prácticamente por cerrada la plantilla para afrontar la temporada.





No obstante, hay dos jugadores que aún no tienen su futuro asegurado en el Camp Nou. Uno de ellos es el guardameta Jasper Cillessen que ya pidió salir del Barcelona, donde ha estado a la sombra de Ter Stegen, rumbo a un club en el que pueda ser titular. Al meta holandés no le faltan ofertas para salir pero de momento no se ha producido ningún movimiento.

El otro jugador sobre el que se ha rumoreado que podría dejar el Barça es Ousmane Dembélé. La competencia en la delantera azulgrana es voraz y tras la incorporación de Malcom el francés podría ser el gran sacrificado. Desde Mundo Deportivo señalan que Dembélé sería uno de los objetivos del PSG.





No obstante, en la rueda de prensa previa al partido de la Supercopa, Ernesto Valverde recalcó que cuenta con los dos jugadores y no quiere dejarles escapar: "He hablado con Cillessen, pero no se puede trasladar a la rueda de prensa. Está claro que contamos con él. Es un futbolista que valoramos mucho desde todos los puntos de vista y queremos que se quede. Nosotros queremos dos porteros de mucho nivel y queremos seguir así", dijo sobre el guardameta.





"No sé si Dembélé puede irse. Yo soy el entrenador y quiero que se quede. El entrenador cuenta con él y no piensa en que salgan jugadores. Pensamos que tenemos una plantilla y contamos con los jugadores que tenemos aquí, no estoy pensando en que salgan jugadores", añadió sobre el extremo francés.

De momento ambos jugadores han entrado en la lista de convocados para disputar la Supercopa frente al Sevilla. Veremos si de aquí al 31 de agosto Valverde consigue retenerlos o por el contrario acaban abandonando el conjunto aulgrana.

