¡POR FIN DESPERTÓ! | Cruz Azul será el nuevo campeón del Apertura 2018

La Máquina Cementera de la Cruz Azul será campeón del Torneo Apertura 2018. Sí, lo leíste bien. Ya se puede ir vislumbrando al equipo celeste alzando la copa, misma que se les ha negado durante más de 20 años. Y no, no soy aficionado al equipo. Lo dejó en claro para que no existan malos entendidos.

Simplemente este Cruz Azul es uno muy diferente que no se había visto en años. La llegada de un hombre ganador como lo es Ricardo Peláez ha ayudado para inyectar esa mezcla entre valor y trabajo, misma que está siendo fructífera en lo que va del semestre. Aún queda un largo camino por recorrer.

ALFREDO ESTRELLA/GettyImages

Si bien es cierto que perderá algunos encuentros. eso no significa que no hará un buen papel en el certamen. La derrota, cuando se toma de manera inteligente, hace crecer a las personas. En el Azul no es la excepción. Esta vez la escuadra no está inundada de extranjeros que sólo son mercenarios. En esta ocasión hay mexicanos dando la cara. Como ejemplo, Elías Hernández, Corona, Domínguez, Flores, Aldrete, Baca, Alvarado, entre otros.





El club no se esconde ante los medios. No teme a las críticas; por el contrario, las encara de forma madura y aceptan sus errores sabiendo que es necesario continuar trabajando. Hay motivación y energía. Tal parece que el cambio de estadio les ha beneficiado. Algo nuevo, algo diferente a lo ya conocido.





Un punto a su favor es la afición. Los seguidores ya no sienten dolor. Más bajo no pueden estar. Han visto sufrir a su equipo verdaderas humillaciones y derrotas en finales. Peor no pueden caer. Ya lo que haga el conjunto será benévolo para ellos. Estos triunfos consecutivos son un aliciente para esperar la victoria final. Esa que tanto anhelan y que no han visto desde la época de Carlos Hermosillo y Francisco Palencia.

Manuel Velasquez/GettyImages

Y sí, el invicto terminará. Tarde o temprano un club, sea quien sea, 'chico', 'grande' o 'mediano', acabará con las victorias al hilo. Así es el futbol. Así es el deporte en general. Eso no es sinónimo de que se aproxime una debacle. Esta vez no. En diciembre, antes de cerrar el año, Cruz Azul sellará su novena estrella en el escudo. Ahora no sólo son sueños y esperanzas, hoy se habla de realidades.