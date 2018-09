Las declaraciones de Robinho sincerándose sobre su salida del Real Madrid

El actual jugador del Sivasspor de la liga turca ha concedido una entrevista para la revista FourFourTwo en la que se ha pronunciado sobre su etapa en el Real Madrid y cómo fue su salida del club blanco.





Robinho se ha sometido a una peculiar entrevista para FourFourTwo donde ha contestado a las preguntas de los lectores de revista. Entre ellas, le preguntaron sobre su estancia en el Real Madrid.





El brasileño llegó al conjunto blanco en 2005 como una de las mayores promesas del fútbol mundial: "El Madrid fue el club que más interés mostró en mí. Cuando el Madrid vino a por mí, vi que tenían un gran grupo de brasileños en la plantilla y el técnico era Vanderlei Luxemburgo. ¿Por qué me iba a ir al Barcelona?", confesó Robinho.





Sin embargo, nunca llegó a explotar todo su potencial y en la última etapa con Capello se convirtió en un habitual del banquillo hasta que cuatro temporadas después de su llegada puso rumbo a la Premier: "Tuve la oportunidad de jugar con todos mis entrenadores en el Madrid. Cuando Capello llegó, por alguna razón, tal vez por mi edad, me puso en el banquillo. No me pude quejar, él era el entrenador y era su decisión. Pero no estaba feliz con el rol de sustituto de segunda parte y jugando fuera de posición".

Jasper Juinen/GettyImages

Su salida del club blanco no estuvo exenta de polémica pues el jugador quería irse al Chelsea, y cuando todo parecía indicar que sería jugador blue, acabó fichando por el Manchester City en verano de 2008: "Mi objetivo era irme al Chelsea. Scolari me dijo que marcaría la diferencia para él en el equipo. Pero el Real Madrid acabó mal con ellos. No les gustó que el Chelsea vendiera camisetas con mi nombre antes de que el acuerdo estuviese hecho. Estoy seguro de que fue lo que hizo fracasar las negociaciones, fue un asunto de orgullo para el Real Madrid. Además, el Chelsea jugaba Champions y el City no".





"No me arrepiento de irme del Madrid. Pero lamento haber acabado mal con ellos cuando me fui. El Madrid fue el club que me abrió las puertas y me ofreció la oportunidad de conquistar Europa. Tal vez la forma en la que luché por irme borró los recuerdos de las cosas buenas que hice por el equipo. Ayudé a hacerles campeones y creo que jugué bien. Pero estaba decidido a irme y tengo un temperamento explosivo", añadió el jugador brasileño sobre su adiós del club blanco.

AFP/GettyImages

Como citizen no le fueron mejor las cosas y en invierno de 2010 regresó al Santos en calidad de cedido antes de fichar por el Milán a final de temporada. Tras regresar nuevamente al Santos y pasar por el Guangzhou Evergrande y el Atlético Mineiro, Robinho ficha en enero de 2018 por el Sivasspor turco.

