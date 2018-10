ROMÁNTICO | La curiosa historia de cómo conoció Carles Puyol a Vanessa Lorenzo

El ex jugador del FC Barcelona y la modelo comenzaron su relación en diciembre de 2012 por un conocido en común. En un mes ya vivían juntos, después de dejar atrás sus prejuicios. A día de hoy son madre y padre de dos niñas.





La pareja se conoció a finales del año mencionado, momento donde el que por entonces era jugador del FC Barcelona había sido operado de la rodilla. Sin muchos ánimos, según comenta él mismo, se mostró reticente en primera instancia cuando Toni Tramullas, doctor y amigo del de La Pobla de Segur, le dijo que quería que conociese a alguien, algo que también dijo a Vanessa Lorenzo, que llevaba 15 años viviendo en Nueva York y que reaccionó, del mismo modo que Puyol, mostrando una idea preconcebida. Ambos dejaron atrás los estereotipos y se conocieron hasta llegar al día de hoy, donde disfrutan de sus dos hijas: Manuela (4 años) y María (2 años).

Las palabras de la modelo hablando sobre ello son: "Yo no quería líos, buscaba estabilidad. Llevaba 15 años viviendo en Nueva York. Antes de entrar en el restaurante, nuestro amigo me dijo: ‘es futbolista, y puede ser el hombre de tu vida’. Y yo le contesté: ‘¿yo con un futbolista? No me conoces lo suficiente’. Ambos teníamos el mismo prejuicio. Era el 18 de diciembre, el 22 me pidió mi teléfono y me invitó a tomar algo (…) Yo pensé: ‘los futbolistas son muy rapiditos con las chicas, pero conmigo no’”.





Por su parte, el jugador retirado en 2014, mencionó: “Yo salía de una operación de rodilla y estaba hecho mierda. Mi amigo el doctor Toni Tramullas me dijo que quería presentarme a alguien. Le dijo que no, que no tenía ganas de nada. Llegó a decirme el nombre de Vanesa, pero no sabía quién era. Pensé: ‘una modelo, buf’. Pero después de conocerla me quedé pillado”.