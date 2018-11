​¡La hora del adiós! | Entre lágrimas, Omar Bravo anunció su retiro del fútbol

El delantero Omar Bravo quedará por siempre en la memoria de todos los aficionados a Chivas pues se consolidó como el máximo romperredes del equipo superando incluso al mítico Salvador Reyes, pieza importante del Campeonísimo.

Fue este lunes cuando entre lágrimas el mochiteco, autor de 155 dianas con el Guadalajara y 17 años de carrera profesional, anunció su retiro del balompié en el Estadio Jalisco en un evento que contó con la presencia de sus excompañeros, exestrategas, amigos y familiares.

“Ha terminado esa etapa para mí. Se acabó. No es algo fácil, dejé pasar tiempo porque quería tener certeza de que aquella voz interior que todos tenemos me decía ya, quería tener certeza de que fuera real. No estoy emocionado, estoy triste. Gracias a todos los que hicieron forjar mi carácter, por hacerme un mejor jugador hasta terminar mi carrera. Acabo esta etapa como jugador, una carrera muy digna, con bendiciones, alegrías, tristezas. Es todo, se acabó. Vamos a entrar a otra etapa donde espero contar con la misma fortuna, me siento bendecido por lo que fui como jugador”, declaró el ex de Cruz Azul y Atlas.





“Al fútbol, al balón, que veo como a mi hijo y es mi arquetipo, siempre le voy a estar agradecido, lo veo y me hace sentir un niño, feliz, el balón para mí lo es todo. Siempre lo voy a llevar en mi corazón, el deseo siempre ha estado pero hay que reconocer cuando ya no estás más. Para mí este momento siempre quedará en mi memoria y corazón”, agregó.

Bravo Tordecillas también agradeció todo lo vivido a la institución rojiblanca donde vivió tres etapas diferentes, adjudicándose una Liga MX en el Apertura 2006, una Copa MX en el 2015 y la Supercopa MX 2015-2016:





“Viví tres etapas maravillosas en Chivas. La primera de ensueño, una segunda con un sabor amargo por no poder ganar la Libertadores y una tercera más complicada porque el equipo nunca había estado en una situación de descenso. A las Chivas siempre le voy a desear lo mejor, es el equipo de mis amores, no lo voy a negar, no puedo negar la cruz de mi parroquia. Afición de Chivas me la voy a llevar en el corazón. A Jorge (Vergara) que me dio la oportunidad de estar en tres etapas en el equipo, de tener un récord, de ser campeón, muchas cosas que pude lograr en Chivas”, agregó.

Algunos de los elementos que se dieron cita en el Estadio Jalisco para acompañar al ex de la Real Sociedad fueron su compadre Alberto "Venado" Medina, Héctor Reynoso, Johnny Magallón, Xavi Báez, Jair Pereira, Jesús Sánchez, así como sus exentrenadores José Manuel de la Torre y José Luis Real.





Omar Bravo Tordecillas dice adiós al futbol 👋



🌟 Máximo anotador histórico de @Chivas



🏆🏆🏆 3 títulos con el Rebaño Sagrado



🇲🇽 15 goles con México (mundialista en 2006)



🐯🚂🦊 Militó en Cruz Azul, Tigres y Atlas



👏 15 goles en Copa Libertadores de América pic.twitter.com/NJnBbEsayn — Futbol Picante (@futpicante) November 12, 2018





La última vez que el mundialista en Alemania 2006 participó en el fútbol mexicano fue en la mencionada Súpercopa MX 2015-2016, donde el Rebaño derrotó 2-0 a los Tiburones Rojos del Veracruz con dianas de Orbelín Pineda y Bravo, con lo cual pudo decirle adiós de gran forma a la institución que lo vio nacer.

Más adelante vio acción en la NASL de los Estados Unidos con el Carolina RailHawks, jugando una temporada, posteriormente pasó al Phoenix Rising de la misma liga y una vez concluida su participación, decidió colgar los botines.





Finalmente, el exariete también portó la camiseta de la Selección Mexicana con la cual marcó 15 dianas jugando el Mundial Alemania 2006, la Copa Oro Concacaf 2003, 2005, 2007 y 2009, así como la Copa América 2007 y los Juegos Olímpicos de Atenas 2004.





