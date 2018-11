VÍDEO | Higuaín, furioso, se encaró con Cristiano Ronaldo tras ser expulsado

View this post on Instagram

Voglio chiedere scusa a tutti per il comportamento avuto ieri in campo, ai miei compagni alla società , ai tifosi che da ieri mi stanno dimostrando ancor di più il loro affetto. Mi faccio carico delle mie responsabilità e farò il possibile perchè non ricapiti. ❤️❤️❤️ #grazieatuttiperilsostegno 👏👏👏 Quiero pedir disculpas a todos por el comportamiento de ayer de la expulsion , al equipo, a la sociedad , a los hinchas que a pesar de lo ayer me demuestran su cariño todo el tiempo. Somos personas tambien y tenemos sentimientos pero me hago responsable y espero que no vuelva a suceder. Algunos lo entenderan otros no . Igualmente pido disculpas a todos. Que tengan una linda vida.