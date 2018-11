Alex Song confiesa el infierno que vivió tras dejar el FC Barcelona

El jugador camerunés concedió una entrevista para el diario The Telegraph en la que relata el calvario que vivió durante su etapa en el Rubin Kazan ruso.





La aventura rusa de Alex Song terminó por convertirse en una pesadilla para el jugador camerunés. El centrocampista, al ver que no contaba en el FC Barcelona, decidió rescindir su contrato con el club azulgrana y en 2016 fichó por el Rubin Kazan. Ahora ha relatado cómo fue su difícil estancia en Rusia.





"Cuando firmé me dijeron que me darían una casa pero luego, pasaban los meses y no la tenía. Al final, me sacaron del hotel y tuve que vivir en la ciudad deportiva. En el club seguían diciéndome que tenía que esperar a que acabasen la casa. Un día hablé con una de las encargadas de diseñarlas y me dijo que nadie le había encargado nada", relató en una entrevista para el diario The Telegraph.

Epsilon/GettyImages

No obstante, Song asegura que Kazan es una buena ciudad para vivir: "Hay buenos restaurantes y la gente es agradable pero nunca salí porque no tenía amigos. Comía siempre en las instalaciones del club y siempre solo. Me estaba volviendo loco. No lloraba, pero estaba muy estresado".





"Pasaba el tiempo sentado en mi habitación y nunca encendía la luz. Estaba siempre con mi ordenador, sin televisión siquiera porque no entendía nada al estar en ruso. Toda mi vida se basaba en un ordenador y un móvil y eso no es sano. Para ser honesto, no sé ni por qué no encendía las luces", añadió el futbolista.

Epsilon/GettyImages

Para colmo, Song fue apartado del equipo desde el mes de septiembre hasta diciembre, una decisión que según él se tomó por cuestiones de dinero: "Creo que querían que los jugadores que decían que costaban mucho dinero se acabaran yendo y dejaron de pagarnos. El club me decía que el dinero llegaría a mí cuenta, pero eso nunca sucedía. Tienes hipotecas y más gastos y hay que seguir pagando. Tenía una hipoteca en Londres y el banco me preguntaba por mi dinero. Esa fue la peor parte"

.

A pesar de todo, según The Telegraph, Song llegó a cobrar el salario acordado con el Rubin Kazan. Afortunadamente el futoblista ya ha dejado atrás esa etapa y tras rescindir su contrato con el equipo ruso en enero de 2018 fichó por el Sion suizo, club en el que milita actualmente. "Básicamente perdí un año de mi carrera en Rusia. Ahora, estoy jugando y feliz otra vez. Aquí todo ha ido bien. Está mi familia aquí conmigo", sentenció el jugador.

