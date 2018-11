La razón por la que Laporte no puede jugar con España pesar de no haber sido convocado con Francia

El central del Manchester City, que no cuenta para Didier Deschamps, no puede jugar con la selección española pese a los esfuerzos de la Federación para que esto suceda.





La selección española está buscando al central que sustituya a Gerard Piqué tras su despedida de La Roja. Uno de los principales candidatos es Aymeric Laporte pero la opción de que el francés juegue con España está totalmente descartada.





Según informan desde el Daily Mail, Laporte no solicitó la nacionalidad española mientras era jugador del Athletic Club, y ahora que reside en Reino Unido no puede hacerlo. Por lo tanto, al no tener la doble nacionalidad solo puede jugar con Francia.

James Williamson - AMA/GettyImages

El director deportivo de la selección, José Molina, concedió una entrevista para el diario Marca en la que aseguró que no se puede hacer nada para que el central del Manchester City pueda jugar con España: "¿Laporte? Es un tema descartado. La FIFA no permite que pueda jugar con España. No hay nada que hacer en ese aspecto. Nosotros lo miramos cuando llegamos, hicimos la consulta pertinente y nos dejaron muy claro que no era posible", aseguró Molina dando por perdido al central.





Mientras que en España quieren pero no pueden contar con Laporte, en Francia sucede el caso contrario ya que Didier Deschamps tan sólo le ha convocado en dos ocasiones, una de ella en sustitución de Adil Rami que sufrió una selección, aunque todavía no ha llegado a debutar con la selección absoluta ni en partido oficial ni en amistoso. No obstante, aunque el seleccionador galo no cuente con él, aporte no ha renunciado a defender algún día los colores de la selección francesa.

