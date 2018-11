Guardiola se moja sobre la influencia del FC Barcelona en el proceso de independencia de Cataluña

El entrenador del Manchester City ofreció una conferencia en la Universidad de Liverpool y habló sobre el papel que debe desempeñar el club azulgrana en el procés catalán.





Pep Guardiola no acostumbra a morderse la lengua cuando habla y en su última intervención no ha dejado indiferente a nadie. El técnico del Manchester City ha participado en una conferencia que en la Universidad de Liverpool en la que ha hablado sobre política y deporte, y no se ha callado a la hora de valorar el papel que tiene que jugar el FC Barcelona como club en la situación que se está viviendo en Cataluña: "Por supuesto que el Barça tiene que jugar un papel importante. Es imposible entender al club sin saber lo que sucedió en el pasado en Cataluña, pero entiendo que a veces, en la directiva y como presidente, tienes que gestionar la situación, los poderes… no es fácil, pero no se puede negar que el Barça es muy importante en la identificación de nuestra lengua y cultura".





"¿Por qué las figuras públicas no nos podemos implicar en esto? Me refiero a cuando la gente relaciona deporte y política. Hace años, en Valencia, Guus Hiddink, uno de los grandes entrenadores de la historia, paró un partido porque vio banderas nazis. Dijo que si no se retiraban esas banderas con esvásticas que no jugarían. Por supuesto que utilizó su poder, pero este tipo de cosas están muy bien", añadió el técnico español.

Robert Marquardt/GettyImages

Respecto a la situación que se vive en Cataluña, Guardiola recalcó que no es nada fácil: "Soy catalán. Pero ¿qué significa? Quizás nada. Pero nací y crecí allí, y lo primero que escuché y hablé fue en catalán. Y me encanta ese idioma como también me encanta el español. Lo que pasa ahora en Catalunya es algo que no es fácil. El presidente del país está en el exilio. La segunda persona más importante del Parlamento, Carme Forcadell, está en la prisión. Diez personas en el exilio y gente en la prisión. Esto ya no es sobre tener una Cataluña independiente o no. Es simplemente sobre dejarlos votar. Si hacemos una comparación sobre lo que pasó en el Reino Unido, es muy similar. Imaginad a Cameron y Alex Salmond en este contexto".





"No sé si la Unión Europea está haciendo todo para velar por los derechos humanos. No soy abogado y no puedo hablar de eso. Tampoco soy político y nunca lo seré. Solamente soy un ciudadano y tengo curiosidad por saber cómo acabará todo. Esperemos que sea bien. Hace unos días fui a la cárcel, vi a los presos e hice una conferencia. Estuve dos horas allí y fue un momento emocionante. Pude ver cómo de injusto es que estén allí por expresar su opinión y están acusados hasta por 25 años".

OLI SCARFF/GettyImages

Sobre en qué Liga jugaría el FC Barcelona en caso de que se produjese la independencia, Guardiola le quitó hierro al asunto: "Creo que es lo de menos si el Barcelona podría jugar o no en LaLiga española. Si la sociedad toma una decisión, ya se encontrará la solución. Pero al final, lo que se decide en este referéndum es una forma en la cual la gente cree que vivirá mejor, o no".





Para finalizar, el técnico del City habló sobre los partidos que juega la selección española y reiteró que le gustaría entrenar a una selección algún día: "Cuando España juega un partido, quiero que ganen. Tengo muchos amigos en España y mi conexión con ellos es más fuerte que con otras naciones, como Inglaterra, Alemania, México o Qatar. Hay jugadores con España de los que fui entrenador y quiero lo mejor para ellos".

Laurence Griffiths/GettyImages

"Tengo ganas de entrenar selecciones, sí. En un futuro querré entrenar pero más relajado, con más tiempo para jugar al golf. Pero sí, me gustaría. Necesitaré que algún país llame a la puerta", concluyó Guardiola.

¡No te olvides de seguirnos también en nuestra cuenta de Instagram, @90min_es!