Revelaron que Mourinho estuvo a punto de ser entrenador del Barcelona, en vez de Guardiola

Jose Mourinho está en boca de todos estos días por su reciente marcha del Manchester United. El técnico portugués no fue capaz de dar la vuelta a la situación de los 'Red Devils' y dejó al equipo a 19 puntos del liderato de la Premier. Hoy hemos conocido que hace bastante tiempo, 'The Special One' estuvo a punto de tomar un rumbo muy distinto a su carrera como entrenador y estuvo muy cerca de convertirse en técnico del FC Barcelona en vez de Guardiola, tal y como se ha revelado en el documental 'Take the ball. Pass the ball', emitido en 'Vamos' de Movistar Plus, y en el que se repasaron los éxitos de Guardiola.

Todo sucedió en el año 2008, cuando la etapa de Rijkaard en el Barça llegaba a su fin. Entonces hubo un debate entre los directivos del por entonces presidente del club azulgrana, Joan Laporta. El propio Laporta reveló la división de opiniones de la junta. "Fue laborioso porque en la junta algunos preferían a Mourinho con un argumento potente. 'Necesitamos un entrenador que sea resultadista', había cuatro o cinco que defendían Mourinho, el vicepresidente deportivo ya había contactado una reunión con él en Vigo... y fue".

El Barça incluso llegó a reunirse con el portugués y este expuso al club su idea de juego. Así lo confirmó el que era en ese momento el vicepresidente deportivo, Marc Ingla, que fue el que se citó con Mourinho. "Ya tenía una gran cartel en el Chelsea y estaba libre. En ese momento estaba utilizando el 4-3-3 y nos preparó un powerpoint con dibujos tácticos de los jugadores y los típicos movimientos. Estoy seguro de que hubiera tenido éxito en el Barça", opinó.

Además, algunos de los canteranos del vestuario recordaban al técnico luso de su etapa como ayudante de Van Gaal, como era el caso de Xavi Hernández. "Mourinho nos ayudó mucho a los jóvenes, Van Gaal a veces le mandaba al Barça B a hacer los entrenamientos. Y nos hacía el entreno. El rondo, la conservación de balón, la circulación, la posesión, el juego de posición, todo esto lo trabajábamos con Mourinho".

Todo parecía jugar a favor de Mourinho pero entonces se cruzó Johan Cruyff, que recomendó a Laporta que confiase en Guardiola pese a que el de Sampedor estaba entrenando en Tercera División. "La relación de Laporta con Cruyff era de mucha amistad, el presi creía mucho en las palabras de Johan, sabiamente. Y dijeron: 'Lo tienes en el filial, no hay más que ponerlo'", confesó Víctor Valdés.

🎙️ Guardiola se posiciona del lado de Mourinho:



➡️ "Es muy fuerte, volverá pronto"#Golazo pic.twitter.com/61YrUZqoEp — El Golazo de Gol (@ElGolazoDeGol) December 19, 2018

Tras escuchar a Cruyff, Laporta finalmente se decantó por Guardiola, en lo que probablemente haya sido la decisión más acertada de la historia del Barça. "Nosotros éramos muy fieles a esa filosofía cruyffista de entender el fútbol. Yo pregunté: ¿Le veis preparado? Txiki me dijo que sí, Johan me dijo que sí, se veían mucho con Pep. Cuando me llama el representante de Mourinho (Jorge Mendes) y me dice: 'oye, ¿vas a traer de entrenador a Mourinho o no? Porque me dicen que sí, y tú sabes que si quieres que vaya hablemos. Y le dije mira Jorge no, va a ser Pep Guardiola", declaró Laporta.

Por último, el ex presidente dio a conocer cuál fue la premonitoria contestación de Pep cuando se enteró de que iba a ser el entrenador del primer equipo. "Le anuncié que quería que fuera el entrenador del Barça si esa temporada no iba bien y Pep me dijo medio en broma en una comida distendida, 'sabes que si me pones de entrenador lo ganaré todo'. Me dijo eso".