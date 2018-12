Explotó la interna en Dorados: ¿Islas se va del equipo de Maradona?

Momentos de agitación se viven los Dorados de Sinaloa, el equipo dirigido por Diego Armando Maradona que llegara a disputar la última final de la Segunda División del fútbol mexicano. Luis Islas, colaborador de su cuerpo técnico, criticó fuertemente a la dirigencia del club y aseguró que fueron ellos quienes "armaron el equipo" durante la última temporada.

"En ningún momento tuvieron la delicadeza de llamarme para decir: 'profe, nos sentamos, nos escuchamos, no'. Es más, Diego al otro día de la Final se regresó a Argentina, yo me quedé hasta el jueves porque yo estaba con mi familia. Evidentemente uno tiene que entender que no hay ningún tipo de intención de que uno continúe", declaró el ex-arquero en comunicación con Mediotiempo.

¿La casi segura salida de Islas podría poner en juego la continuidad de Maradona? "Diego es mi amigo, lo quiero, lo adoro, lo respeto, nos queremos, pero yo hablo por mí, yo no puedo hablar por Diego; Diego habla por Diego. Ayer (último sábado) hablé con él, trabajamos aparte, juntos muy bien y los resultados aparecen. Lamentablemente yo no tengo contrato con Dorados, entonces como entrenador de fútbol empiezo a ver otras opciones".

PEDRO PARDO/GettyImages





Islas considera que Dorados no pretende continuar con él ni con Mario García, otro integrante del cuerpo técnico de Diego, al mismo tiempo que desconfía de la elección de los refuerzos, Amaury Escoto y Rubio Rubín Méndez: "Ahora resulta que nosotros no tenemos contrato y vuelve a armar el equipo la gente que armó el equipo del año pasado; es muy raro. Pero bueno, es parte del fútbol. Evidentemente, los dirigentes pensaron que querían armar ellos el equipo y que nosotros ya no éramos importantes y está bien, es una decisión de ellos y está bien que así sea".

Por último, Islas deslizó que ya cuenta con ofertas tanto de la Liga MX como del ascenso mexicano para seguir trabajando allí, pero desconoce si será con Maradona a su lado: "No lo sabemos. En lo particular, mi contrato venció el 6 de diciembre y todavía no tenemos novedades. Hay otras propuestas también y quiero estabilizarme junto a mi familia, que no es un tema menor".

Ante esta situación, ¿qué decisión tomará Maradona?

