Los errores de Solari que están indignando al madridismo

Santiago Solari ha cumplido recientemente dos meses como entrenador del Real Madrid desde que llegase al banquillo merengue tras la destitución de Julen Lopetegui. Si bien es verdad que el argentino ha conseguido en este tiempo mejores números que su predecesor en el cargo, hay que decir también que está cometiendo una serie de errores que está condenando al Madrid y que no le están permitiendo luchar por el título de Liga.

El primero de todos es prescindir de un jugador como Isco Alarcón. Proablemente ante la Real Sociedad sea titular y demuestre si realmente Solari se ha equivocado o no dejándole en el banquillo una y otra vez. Lo cierto es que todo hace indicar que va a jugar, pero porque Bale y Asensio andan lesionados, pero desde que llegó siempre ha sido suplente exceptuando en Copa del Rey.

OSCAR DEL POZO/GettyImages

El Madrid no se puede permitir no contar con un jugador como el malagueño. Isco es un futbolista diferente, capaz de conducir el balón, de dar el último pase, de meterse entre líneas o de conectar un disparo con el interior a la escuadra. Su capacidad con el balón podrían ser claves a la hora de dar fluidez al juego del equipo. Pero sobre todo, sin él en el campo el Madrid pierde en muchas ocasiones la posesión del balón y el dominio. Y es que estamos viendo a un equipo que está siendo dominado en muchas ocasiones por el rival, que no es capaz de llevar el peso del juego. Todo eso podría cambiar si Solari diera confianza al de Arroyo de la Miel.

Al contrario que con Isco con el que no ha tenido paciencia alguna, sí la está teniendo con Marcelo y eso le está costando muchos puntos al Madrid. La realidad es que el brasileño no está bien. Esta temporada ha estado lastrado por las lesiones musculares y no le hemos visto al 100% físicamente. Eso se está notando en el campo. Ahora no es tan determinante en el ataque del equipo y sus carencias atrás se han acentuado demasiado. Nadie duda de que Marcelo es probablemente el mejor lateral izquierdo de la historia del club blanco, pero actualmente no está para ser titular.

Pero, más allá de las decisiones del entrenador en cuanto a la titularidad de los futbolistas, lo que más ha indignado al madridismo y preocupa sobremanera es el discurso que ha dado Solari tras el empate frente al Villarreal. El técnico dejó perlas como "no hay que subestimar los empates", una frase que a buen seguro no le habrá gustado nada a Florentino Pérez ni a ningún aficionado. Estamos hablando del Real Madrid, uno de los mejores clubes del mundo, el más laureado en Europa con 13 Champions League de las cuales las últimas tres llegaron seguidas.

No se puede dar un discurso de ese tipo en un equipo al que se le exige siempre que gane todos los partidos. Esto es el Madrid, no es una entidad cualquiera que pelea por mantenerse en Primera División. El entrenador del Madrid no puede alardear ni sentirse orgulloso de escalar de la novena posición a la cuarta de LaLiga, ni puede dar por bueno nunca un empate, porque el club de Chamartín es el más exigente del mundo. Un discurso de equipo pequeño que ha dañado mucho la imagen del equipo. Pero lo que más preocupa no es que este discurso lo haya dicho de manera pública, sino que a lo mejor este tipo de mensajes sean los que transmite a los jugadores.