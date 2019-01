Guillem Balagué revela nueva información sobre las causas de la marcha de Cristiano Ronaldo

Siguen siendo muchas las dudas generadas en torno a la marcha de Ronaldo del Real Madrid. La decisión que dejó a los madridistas helados este verano sigue sin encontrar justificación para algunos. En los últimos días ha habido una avalancha de informes sobre cómo el cinco veces ganador del Balón de Oro decidió poner fin a su etapa con Los Blancos para así unirse al campeón de la Serie A.

El periodista español de fútbol Guillem Balagué tiene una explicación diferente de por qué la historia de amor entre el Real Madrid y Ronaldo terminó antes de lo previsto. Balague dice que Ronaldo quería un nuevo contrato en el club a pesar de haber firmado uno recientemente y que el presidente del club, Florentino Pérez, estaba a favor, dado que era su jugador insignia. Pero cuando Florentino mencionó la reducción de la cláusula de rescisión, el luso no lo tomó bien.

Claudio Villa/GettyImages

En declaraciones al Daily Express, Balagué reveló que "Julen Lopetegui no tenía idea de que Cristiano se estaba yendo. No hubo un impulso real del Real Madrid para que se fuera. Cristiano le estaba diciendo a Real 'si quieres que me quede, entonces dame un nuevo contrato'. Y Florentino Pérez dijo que estaba bien, pero si no te importa, baja tu cláusula de rescisión. A una cláusula más manejable. ¿Cómo crees que reaccionó Cristiano a eso? Era como 'ellos no me quieren, no me quieren. Ve a buscarme un equipo Jorge Mendes'".

En octubre del año pasado a Ronaldo se le preguntó por qué tomó la decisión de abandonar la capital española y declaró que no tuvo nada que ver con la partida de Zinedine Zidane sino que se trató más de que Ronaldo sintiera que ya no era "número uno".

Emilio Andreoli/GettyImages

"Sentí dentro del club, especialmente del presidente, que ya no me consideraban de la misma manera que lo hicieron al principio" , dijo a France Football. "En los primeros cuatro o cinco años allí, tuve la sensación de ser 'Cristiano Ronaldo'. Menos después. El presidente me miró con ojos que no querían decir lo mismo, como si ya no fuera indispensable para ellos, si sabes lo que quiero decir. Eso es lo que me hizo pensar en irme. A veces miraba las noticias, donde decían que estaba pidiendo que me fuera. Hubo un poco de eso, pero la verdad es que siempre tuve la impresión de que el presidente no me detendría".