¡NO SE PIERDE UNA! | Neymar acudirá al cumpleaños de su hermana… por quinta vez consecutiva

View this post on Instagram

Mais um natal, e junto com ele mais histórias, mais auto conhecimento, mais sorrisos, mais lágrimas, mais amor, mais pessoas especiais. A cada ano eu me surpreendo com o amor de Deus pela minha vida e da minha família e meu coração se enche de gratidão, me surpreendo comigo mesma, pois a cada erro um aprendizado, a cada acerto um alívio. Me surpreendo com a capacidade do ser humano de se renovar, quando eu acho que já sei amar vem a vida e me mostra outras formas de amor, quando eu acho que sei fazer alguém feliz vem a vida e me mostra que posso fazer mais por quem eu amo, a vida tambem me ensina que nunca vou ser perfeita para alguém mas que meu esforço de ser pode ser reconhecido, que eu posso errar com quem amo mas reconhecer um error é o melhor que posso oferecer, que pessoas completam as outras sim, e que aprender a perdoar e ser perdoado é uma receita para uma vida mais feliz, que amar demais nunca será demais. E que as escolhas de Deus sejam sempre ouvidas pelo meu coração, e realmente eu não sei o que seria de mim sem Deus e suas escolhas na minha vida, ele sabe caprichar em tudo, seja nas minhas amizades, seja em um momento especial, ele me mostra que escuta minha orações e protege quem eu tanto amo, aí Deus obrigada pela minha família seja a de sangue ou a que escolhi na vida, são as pessoas certas pra me fazer feliz. Que outras pessoas nessa época sintam o amor e a gratidão que estou sentindo, que outras pessoas aprendam assim como aprendi que errar às vezes é necessário para amadurecer, e que felicidade é eterna mas a tristeza não, ela passa. Deus abençoe esse mundo nesse natal e espalha mais amor. E que o natal de vocês não seja apenas uma data, seja um dia de paz, amor e benções. Um Feliz Natal! ❤️