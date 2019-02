Courtois y su vuelta al Wanda: "Si me quieren tirar cosas a la cabeza no me afectará para jugar"

El Real Madrid visita el fin de semana que viene el Wanda Metropolitano y Thibaut Courtois volverá a encontrarse con al que hace unos años fue su afición, que probablemente le recibirá de forma hostil. Desde que su fichaje por el club blanco fue anunciado hemos visto en los medios de comunicación y las redes sociales a muchos aficionados colchoneros manifestarse en contra del guardameta belga, por lo que se prevé mínimo una pitada.

El propio Courtois es el primero en comentar que entiende a los seguidores del Atlético de Madrid y sabe que el recibimiento no será cariñoso. En una entrevista al diario belga Nieus Blad, el guardameta del Real Madrid aseguró que, de producirse, no sería la primera vez que le lanzan objetos desde la grada: "¿Que si espero que me tiren cosas? Durante todo el partido. Ya lo he experimentado en Bélgica. Contra el Anderlecht me tiraron mecheros y en Eupen una jarra de cerveza. Desafortunadamente es parte del fútbol".

No se lo perdonan: antes del amistoso frente a Inter, hinchas del Atlético de Madrid vandalizaron la placa de Courtois en el Wanda Metropolitano. pic.twitter.com/9GSmH9lFRV — Goles de Europa ESPN (@GolesdeEuropa) August 13, 2018

El portero olvidó, de manera intencionada o casual, la final de Copa del Rey de 2013, cuando un aficionado madridista le lanzó un mechero que impactó en su cabeza. Sin embargo, volviendo al tema del respeto por parte de la hinchada atlética admite que no ha sufrido "ninguna reacción negativa en la calle, más allá de un aficionado que me dijo 'Aupa Atleti' mientras echaba gasolina".

"Todo se limita a las redes sociales, donde es fácil para la gente conseguir el anonimato. O escupir y manchar mi placa del estadio. No me importa. Si eso les hace felices, bien por ellos. Si me quieren tirar cosas a la cabeza la próxima semana, bueno, no me afectará para jugar. Es más motivación" sentenció el arquero belga, que se tomará el roce con su antigua afición como una motivación más a la hora de defender la portería merengue.









Pese a los gestos feos como lo sucedido con la placa que luce su nombre en el exterior del Wanda Metropolitano, Courtois mantiene un gran recuerdo de su etapa en el Atlético de Madrid y reconoce que fueron tres años muy buenos para él en los que creció "una barbaridad como persona y como futbolista". Pero asegura que "ahora ha llegado otro capítulo".

El portero concluyó la entrevista en el mencionado medio de su país natal expresando lo siguiente: "Siempre fui seguidor de Iker Casillas, y por lo tanto del Real Madrid. No creo que deba perder esa oportunidad por haber jugado en el Atlético. Durante esos tres años lo di todo por el Atlético, de eso no me pueden acusar".