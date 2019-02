La respuesta de Courtois a la lluvia de ratas al entrar en el campo del Wanda Metropolitano

Aparte de todo lo que suponía el derbi madrileño, había mucha expectación por ver cómo los aficionados del Atlético de Madrid iban a recibir al que fuera su guardameta durante tres temporadas, Thibaut Courtois, ahora en las filas del Real Madrid. Y es que, además de los constantes pitos durante el partido, antes del mismo también se produjeron varios gestos en contra del cancerbero belga.

La "afición" del Atleti lanza ratas detrás de la portería de Courtois. Digno sin duda alguna de la que se autoproclama la "mejor afición del mundo". pic.twitter.com/pU5M1YJE8t — Javier Sánchez (@jasabarca) February 9, 2019

Incluso antes de entrar al campo, hinchas colchoneros acudieron al paseo de las inmediaciones del Wanda donde están todas las placas conmemorativas de los jugadores y llenaron la de Courtois de suciedad y latas vacías de cerveza. Además, ya dentro del terreno de juego, cuando el portero acudió a su meta recibió una lluvia de peluches con forma de rata.





Tras la victoria merengue, Courtois acudió a la zona mixta donde varios periodistas le preguntaron acerca de este recibimiento. El belga no quiso echar más leña al fuego y declaró que no le afectaron estos gestos. "En esos momentos yo estoy en mi partido, estoy concentrado, olvido lo que pasa. Es lo mejor. Yo estoy pendiente de jugar. Yo creo que en otros partidos a veces la afición pita. No hay problema. Yo tengo que jugar mi partido, con mis compañeros, y ganar", opinó.

¡PREPARAOS que COMENZAMOS! Courtois le dedicó ESTOS GESTOS a un SECTOR del Wanda tras ser INCREPADO. ¡VENTE a las 0:02h a #ElChiringuitoDeMega! pic.twitter.com/H59cFyAvJo — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) February 9, 2019

Además, pese a todo, Courtois se mostró agradecido por lo que vivió en su etapa como jugador rojiblanco. "Teniendo el máximo respeto para el Atleti, para su afición, yo creo que los tres años que he vivido aquí no se borran por esas cosas. He vivido aquí tres años bonitos y eso no se va a olvidar por eso. Yo estaba concentrado en mi partido y casi no me he dado cuenta de las cosas”, confesó.

😳 Así apareció la placa de Courtois antes del #DerbiMadrileño: ¡llena de ratas! pic.twitter.com/Ew2CGRwXOf — AS (@diarioas) February 9, 2019

En este sentido, el futbolista se puso en el lugar del hincha colchonero y entendió los pitos hacia él. "Si lo piensas con cabeza fría, puedes pensar que no es para tanto. Yo lo entiendo. Es un derbi y yo fui al rival. No hay problema. Yo siempre juego mis partidos, siempre doy lo máximo de mí mismo, y aquí también hemos ganado cosas. Por eso, la gente que sabe me respeta. En un derbi las cosas siempre están calientes y no hay ningún problema", finalizó.