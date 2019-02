Hernán Crespo: "Cuando quise volver a River, Passarella me dijo..."

En los pasillos del Monumental siempre circularon rumores que no dejaban bien parado a Crespo con los hinchas de River, pero el ahora director técnico de Banfield afirma que el único motivo por el que no volvió a Núñez tiene nombre y apellido: Daniel Passarella, a quien acusa de haberle pedido dinero para aliviar la situación económica del club poco antes de que se consumara el descenso a la B Nacional, en 2011.

Un dato: el "Kaiser" fue quien lo hizo debutar en la Primera División de River en noviembre de 1993, en sus tiempos de entrenador.

Durante las gestiones de José María Aguilar y del propio Passarella siempre comentaron que el regreso de Crespo no se concretaba porque su mujer no quería vivir en la Argentina. De todos modos, siempre se trató de rumores, de comentarios de pasillo nunca pronunciados públicamente por ninguna autoridad del club.

Crespo reveló su versión y responsabilizó a Passarella de su nunca concretada vuelta a River:. "Yo terminé mi contrato con el Parma y River estaba jodido. No se sabía si iba a descender o no. Desde el Parma me ofrecen renovar, pero yo no quise en el momento. Quería ver qué pasaba con River. Hablé con Matías Almeyda, que aún era jugador, y me dijo que vaya directamente al entrenamiento a charlar con ellos. Empezamos a buscar casa para vivir y un colegio para las nenas en Argentina", comentó Crespo en ese reportaje. Decidió viajar a Buenos Aires y permanecer durante diez días para sellar su retorno.

Image by Mundo River Plate

Según Crespo, Passarrella no lo llamaba pese a que el tema estaba instalado en los medios y a que él había realizado un primer acercamiento en aquel 2011 aciago para River. Su deseo de regresar al club de Núñez lo impulsó a ir al Monumental para hablar con Passarella y decirle cuál era su intención.





A falta del "Kaiser", a quien no pudo encontrar en el estadio, se encontró con Juan José López, técnico del equipo en ese momento. En el estadio, Crespo le pidió prestado el teléfono a uno de los utileros de River para llamar a Passarella.

"Lo llamé en el momento. Le conté que estaba ahí y que quería hablar con él. Me dijo que lo espere, que ya nos íbamos a juntar porque era un momento complicado para él", comentó y dijo que Passarella le pidió su número de teléfono para luego contactarse con él.

Image by Mundo River Plate

A las pocas horas de aquella primera charla telefónica, se cruzaron de casualidad en el shopping Patio Bullrich. "El justo se reunía con alguien ahí y yo fui a saludarlo. Me dijo: 'Quiero hablar con vos'. Yo, por supuesto, le dije que había vuelto al país para eso. Y ahí llegó la frase. Me dijo: "Escúchame, ¿no tenes 300 lucas? Necesito para el fideicomiso y otras cosas", detalló Crespo y agregó: "Me quería morir. Quería hablar con él para volver a River y me vino con esto".

Image by Mundo River Plate

¿Cuál fue la respuesta de Crespo en ese momento? El actual técnico de Banfield lo contó en Olé hace tres años: "Mirá Daniel. Si es para comprar jugadores, te puedo dar alguna mano desde Italia. Arreglar algún encuentro con alguien. Ya está, gracias. Chau".





Ahora bien, ¿por qué Crespo no decidió revelar la situación en 2011, con la situación todavía fresca? "Si yo lo decía en el momento, lo estábamos velando a Daniel. Fue un dolor horrible. Volví a Italia y le dije al presidente de Parma que no tenía más ganas de jugar. Me pidió una mano, que estuviera un tiempo más en el plantel. Firmé por un año y a los seis meses me retiré. Quedó como que yo no quise volver a River, pero eso no es verdad".

Esa es la versión de Crespo. La de Passarella nunca se conoció porque el "Kaiser", quien hace mucho tiempo que no habla con la prensa, jamás habló al respecto. En el Florencio Sola, los hinchas de River tendrán la chance de mostrar de qué modo recuerdan al hombre que anotó dos goles en una final ganada de la Libertadores. El mismo al que, por lo bajo, nunca le perdonaron el hecho de no haber vuelto a jugar al club.