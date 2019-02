Peter Crouch ataca a Marcelo y Courtois por criticar a Bale

Peter Crouch es un futbolista inglés reconocido mundialmente. Actualmente tiene 38 años y juega en el Burnley, pero jugó en equipos como Liverpool o Tottenham. Él mismo ha escrito una columna para Daily Mail sobre Gareth Bale y las declaraciones de sus compañeros del Real Madrid Marcelo y Courtois sobre él.

Crouch fue directo y atacó a Marcelo y a Courtois: "Por alguna razón, parece que Courtois se ha convertido en el portavoz no oficial del Real Madrid. Ahora ha hecho algunos comentarios curiosos sobre Bale. Son al respecto de que se quedase en casa en vez de salir por la noche con el equipo. Kroos tampoco fue, pero Courtois se centra en Bale, que ha sido bautizado como 'El Golfista'. Marcelo también se ha unido a esto, diciendo que Bale no habla del todo español. No me quiero meter en la política de vestuario del Real Madrid, pero os diré que no es un perjuicio para él no haber salido"

Ex compañeros en el Tottenham, el delantero se vio en la necesidad de defender al galés: "Le conocí cuando era un niño en el Southampton y jugué durante dos años con él en el Tottenham. No bebía con nosotros (en general, no bebe) y no se molestaba mucho en salir por la noche, pero todos en el equipo sabían que era un buen chico y que siempre estaba a favor de echar unas risas. Era callado, pero ¿por qué es eso un problema?".

CARL DE SOUZA/GettyImages





Para rematar, Crouch habló del futuro de Gareth Bale: "Gareth ha ganado la Champions cuatro veces desde que fichó por el Madrid y diré que eso le hace haberse ganado algo de respeto... Creo que volverá en algún momento a la Premier, pero todavía tiene mucho por conseguir en España".

Por último, habló del tema de sus lesiones, "Las lesiones han sido su peor enemigo, pero todos los jugadores con esa explosividad son vulnerables a este tipo de problemas. Si Gareth siente que necesita acostarse pronto para asegurarse de que así estará en las mejores condiciones, no veo por qué debería ser cuestionado..."