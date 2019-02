Leandro Paredes explotó contra Boca por la lesión que le provocó Orion en 2013

Leandro Paredes, flamante jugador del Paris Saint Germain de Francia, explotó contra el Mundo Boca al recordar la lesión que le provocó Agustín Orion durante un entrenamiento, allá por julio de 2013.

El futbolista surgido de las divisiones inferiores del club Xeneize aseguró que no se trató de una acción típica de juego, sino que todo estaba programado.

"NI EL CLUB NI EL ENTRENADOR ME CUIDARON CUANDO ME LESIONÓ ORIÓN" Leandro Paredes recordó su salida de Boca Juniors. "Varios escucharon que me iba a lastimar y 5 minutos después me lastimó", sobre la patada que sufrió.



"Nadie me cuidó. Varios escucharon que me iba a lastimar y cinco minutos después me lastimó. Ni el club ni el entrenador, Bianchi, me cuidaron cuando eso pasó", comenzó el centrocampista de la Selección Argentina en diálogo con Fox Radio.

Leandro Paredes en Fox Sports: "Me habían anticipado que me iban a lastimar y 5 minutos después me lesiona Orión. Yo creo que en todo club se le pega a los chicos pero en ninguno se va con mala intención, pero en esta creo que hubo un poquitito"





"No se tomaron las medidas que quizás en otro club se hubieran tomado frente a una situación así. No me protegieron ni el club ni el entrenador, y pasó como si nada. Había anticipado en una jugada anterior que iba a lastimarme", aseguró sobre la patada que le provocó la ruptura de un ligamento del tobillo.

Por último, admitió que aquella situación provocó su salida de la institución boquense. "Esa lesión fue determinando y ayudó mucho a que me fuera del club. En ese momento no me cuidaron como me tendrían que haber cuidado. Me quedó un sabor raro, pero ya pasó hace mucho y hoy en día estoy bien y feliz", culminó.