Las declaraciones de "Chiquito" Romero: "Les cuesta sacarme cuando juego 12 partidos al año..."

Como era de esperar, el arquero del Manchester United Sergio Romero no figura en la lista de convocados de la Selección Argentina dirigida por Lionel Scaloni para los amistosos ante Venezuela y Marruecos, que servirán como preparación para la Copa América de Brasil 2019.

Si bien no estuvo en el Mundial de Rusia 2018 por lesión, la renovación que el nuevo entrenador está empleando tras el lamentable papel en la competencia también lo perjudica a "Chiquito", quien estalló tras conocer la noticia.

"Si juego 40 partidos al año, ¿quién me va a sacar de la Selección a mí? No me saca nadie. Si les cuesta sacarme cuando juego 12 partidos al año… Imaginate si jugara 40. Por eso te digo que estoy muy tranquilo", aseguró en una entrevista con ESPN desde Manchester.





"Cuando salgo a jugar nadie me nota ni siquiera nervioso dentro de un campo de fútbol. Soy tranquilo, de esta manera, y sé que me entreno todos los días de mi vida para cuando me toca jugar", remarcó sobre sus habituales suplencias en el club, aspecto del que tanto se habla.

Por último, el arquero con más partidos en la historia de la Selección volvió a hacer foco en los comentarios negativos que recibe: "Yo sé que 15 días antes de cada partido está la lista y tengo esa ansiedad de saber si voy a estar o no. Sé que en los últimos años se me ha criticado mucho por jugar poco, pero el hecho de jugar poco no me quita de un lugar porque muchísimos años defendí esa camiseta más que con el corazón", culminó.