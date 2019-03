Las insólitas e imperdibles anécdotas de Oscar Ruggeri sobre Bilardo

El legado que dejó Carlos Salvador Bilardo para el fútbol argentino es tan grande que figuras como Oscar Ruggeri siguen recordando las enseñanzas que les dejo el "Doctor", más de 30 años después de levantar la Copa del Mundo en México 1986.

"Lo extraño a Bilardo. Viví bien, fui feliz. En ocho años, con todas las locuras que hicimos, de correr en un avión, correr en los hoteles. Con esas cosas que vos decís que son insólitas que hoy un pibe de selección haga, jugamos dos finales del mundo. Fuimos campeones y sub campeones", comenzó el Cabezón, quien aseguró: "Si Bilardo me decía que me tire al río, iba y me tiraba".

👏 Oscar Ruggeri, defensor a ultranza de Carlos Salvador Bilardo. El técnico que más enseñanzas le dejó. Hagan silencio y escuchen. ¡Grande, Cabezón!





"Cuando estábamos en Ezeiza lo odiábamos. Llegábamos a las 8 de la mañana y largábamos a correr desde el vestuario sin elongar. Lo puteábamos porque después comíamos, dormíamos un ratito la siesta y te levantaba otra vez, y otra vez. Táctico 5 horas parado en la cancha; y era táctico solamente un movimiento de un delantero. Yo, central, tenía que estar así parado mirando, no me podía poner las manos al costado, me tiraba la pelota para atrás a ver si anticipaba al 9. Si no lo anticipábamos, a las 3 de la mañana nos íbamos de la cancha", rememoró acerca de sus locuras.

EL LEGADO DE BILARDO A UNA GENERACIÓN#90MinutosFOX | El 'Cabezón' Ruggeri recordó varias situaciones que vivió en la Selección con el Doctor y señaló que "me re jode que digan que Bilardo era antifútbol".



Descarga la APP! https://t.co/T5cuSvu2EI pic.twitter.com/vfPIp0MyeR — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) March 8, 2019





Por último, el panelista de Fox Sports estalló contra los que llaman "anti fútbol" a Bilardo: "¡Me recontra jode! Es una falta de respeto lo que hacen. No entienden nada. Si no jugaron finales, no saben nada. Jugaron partidos importantes nomás. ¿Viste jugar a la selección del 86? ¿jugó bien o no? ¡Recontra bien! Y jugábamos con tres tipos haciendo de stoppers. Corríamos por toda la cancha a los delanteros. Ese equipo jugaba bien porque les ganamos a todos, menos a Italia", remarcó. ¿Quedó claro?