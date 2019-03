Mourinho se moja sobre el regreso de Zidane al banquillo del Real Madrid

El técnico portugués era uno de los candidatos para coger las riendas del conjunto blanco, sin embargo el Madrid apostó de nuevo por Zinedine Zidane y el portugués ha valorado en El Chiringuito de Jugones este esperado regreso.

José Mourinho y Zinedine Zidane fueron los dos nombres que sonaron con más fuerza para sustituir a Santiago Solari en el banquillo del Real Madrid. Finalmente, el pasado lunes Florentino Pérez anunció el regreso del técnico francés cuando todavía no se ha cumplido el año de su adiós.





El técnico portugués, que se encuentra sin equipo tras ser destituido del Manchester United a final de año, atendió a los micrófonos de El Chiringuito de Jugones de Mega y valoró el fichaje del entrenador francés: "Me parece perfecto con las cosas fantásticas que ha hecho en los últimos años, me parece perfecto. Para el Madrid perfecto y perfecto para él, es una gran oportunidad para demostrar lo bueno que es, principalmente ahora con un proyecto nuevo, me parece fantástico. Que vaya todo muy bien", dijo.

"Me PARECE PERFECTO la ELECCIÓN de ZIDANE", MOURINHO ROMPIÓ SU SILENCIO con @plazacasals en #ElChiringuitoDeMega pic.twitter.com/6hiNWhmScQ — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) March 14, 2019

Además, Mourinho confesó que no se sentía desilusionado por no haber sido él el elegido para ocupar el puesto en el banquillo: "¡No¡ ¿Cómo desilusionado? No, yo nunca he dicho que me gustaba o que no me gustaba. Te digo que está perfecto, para mí está perfecto".





Para finalizar, el portugués afirmó que en el Real Madrid nadie le había llamado para explicarle que Zidane era el elegido y no él: "¿Qué explicación? No he hablado con nadie. ¿Qué explicación me tienen que dar?", sentenció Mourinho.

