Del Bosque deja entrever que aún le guarda rencor a Florentino Pérez

Tras un tiempo desaparecido de la vida pública, el ex entrenador del Real Madrid y de la Selección Española, Vicente del Bosque, ha vuelto a dejarse ver en un acto. En este caso un homenaje que le ha realizado la Peña Madridista Ibañez en el Asador Casa Juan en Madrid.

Una aparición que ha aprovechado para ratificar una vez más su sentimiento madridista frente a los que le acusan de lo contrario y en la que ha dejado entrever que todavía guarda rencor a Florentino Pérez tras su no renovación en 2003 cuando era técnico del primer equipo merengue. "Me podéis creer o no, pero yo me siento un hombre del Real Madrid.





Y parece que me tengo que justificar, pero yo no he hecho nada malo contra el club. Pero no me estoy defendiendo de nada ni poniendo en un compromiso a nadie. No me tengo que disculpar. No soy muy proclive de acudir a estos eventos porque no quiero molestar. Pero cuando vengo, me siento muy cómodo y como en casa. Estuve 36 años en este club y si acaso tengo algún rencor o algún dolor será con alguna persona, pero nunca con el Real Madrid", confesó.

TOSHIFUMI KITAMURA/GettyImages

En otro orden de cosas, Del Bosque valoró la situación actual que vive el conjunto blanco y se mostró convencido de que más temprano que tarde cambiará la dinámica. "Yo nunca exageré mucho en las victorias y tampoco me deprimí en las derrotas. Ahora estamos pasando un momento malo, pero el Madrid por historia siempre va a estar ahí arriba y siempre nos va a dar más alegrías que tristezas".

Además, el entrenador recordó a dos referentes que le marcaron en su etapa como jugador. "Tuve la suerte de estar una década al lado de Santiago Bernabéu. Para todo el madridismo es un referente inevitable. En esos 10 años nos imprimió el amor al Madrid. Luego estuve con otro señor, con Molowny. Fue alguien especial que nos enseñó que cuando se perdía un balón había que recuperar y que cuando se salía de la caseta había que apagar la luz. Miraba más por el dinero del club que por el de su familia. Nos llevó a ser como somos", rememoró.