Lionel Messi rompió el silencio y habló de todo: “Mi hijo me pregunta por qué me matan en Argentina”

Era la palabra más esperada de todas. Tras el Mundial, que tantas expectativas había generado y que terminó con una rápida eliminación en octavos de final, Lionel Messi no había vuelto a hablar sobre la selección argentina.

Tras su regreso en el amistoso contra Venezuela y su vuelta anticipada a Barcelona, Messi volvió a ser criticado por irse y muchos lo acusaban por su silencio. Ahora, decidió hablar y no se guardó nada.

Messi rompió el silencio en diálogo con Radio Club Octubre y explicó por qué no había estado en las últimas convocatorias. "Costó volver a hablar porque fue un golpe muy duro, de los peores que me tocó vivir", reconoció. pic.twitter.com/Pu9IkFcf6x — TyC Sports (@TyCSports) March 29, 2019

"Se dijeron muchas mentiras, muchos inventos. Se hizo costumbre. Me da bronca porque la gente cree lo que se dice, por eso creo que la gente me tenía que escuchar a mí. No me gusta que se mienta. Pero se hizo costumbre, darme cuando voy a la Selección, darme cuando no voy... Costó volver a hablar porque el golpe en el Mundial fue muy duro. Sólo pensé en encerrarme, en hacer el duelo solo, con mi familia", comenzó diciendo el crack del Barcelona.

Messi contó que sus íntimos le dijeron que no vuelva a la Selección y sorprendió con lo que contó de su hijo. Además, desmintió las versiones que lo acusan de elegir entrenadores o jugadores para las listas. pic.twitter.com/VGhvRYcQVB — SportsCenter (@SC_ESPN) March 29, 2019





"Esta generación fue maltratada 10 años. Vivimos cosas anormales, que se digan tantas barbaridades, tantas mentiras. Lo del club de amigos lo venimos escuchando desde hace años. Que yo ponía a los jugadores, a los técnicos, que manejaba todo en la AFA. Es una locura. A mi viejo lo metieron continuamente y la familia es la que sufre", agregó.





Las palabras de Messi, Higuaín y Biglia ponen un freno a la falta de respeto. No se trata de critica profesional. Es descalificación personal. La derrota no da ese derecho. Con su silencio avalaban esa cruel y falsa teoría de que “el perdedor no puede hablar” Me alegra el cambio. — VarskySports (@VarskySports) March 29, 2019

Por otro lado, habló sobre cómo trata estos temas. "Cualquiera dice cualquier cosa y a la gente le queda eso. La gente compra todo lo que le dicen y después yo soy el hijo de puta, pero no podes salir a aclarar todo".

Messi: "No quiero convertir en realidad todas las mentiras que dicen. No elijo a los entrenadores de la Selección. Vivo escuchando cosas malas y se hace difícil disfrutar con ese entorno. Si hubiéramos ganado el Mundial de Brasil todo sería diferente"https://t.co/5awCinfEqt pic.twitter.com/6pwWHQY0m9 — TN - Todo Noticias (@todonoticias) March 29, 2019





Por último, habló sobre lo que se viene con la Selección y contó una intimidad de su hijo. "Me tira seguir volviendo. Yo quiero ganar algo con la Selección. Cuando yo decidí volver tuve mucha gente en contra que me decía que estaba loco, que para qué, que no volviera: mis amigos, mi familia. Mi hijo de 6 años que ya entiende me pregunta: ¿por qué te matan en Argentina? ¿Por qué no te quieren en la Selección? ¿Por qué no te quieren ahí?", contó.