La rueda de prensa de Zinedine Zidane: "La sensación es que nunca me he ido de aquí"

En el día de mañana, Zidane estará en los banquillos del Real Madrid por segunda vez esta temporada. El técnico francés ha dado hoy la rueda de prensa previa, y ha hablado sobre muchos temas, entre ellos los rumores sobre fichajes, las palabras de Piqué y Thibaut Courtois.

Primero, habló sobre las sensaciones de cara al partido de mañana, y dijo que "son muy buenas. Es verdad que no estuvimos mucho tiempo juntos pero hicimos dos semanas muy buenas. Estamos muy bien. El Huesca necesita los puntos. Vi mucho al Huesca y creo que es un equipo que se merece más puntos. Sabemos que van a venir a molestar a nuestro equipo pero nos interesa como estamos nosotros que hemos entrenado muy bien."





Sobre Sergio Ramos, dijo que "Felicitarle por su cumpleaños. Es nuestro capitán, nuestro líder. Él va a jugar muchos más años que yo (Zidane se retiró a los 34 años; Ramos ha cumplido 33)".





Como no podía ser de otro modo, también le preguntaron por las declaraciones de Piqué, y no se complicó diciendo "No, lo siento pero no vi lo que dijo."





También habló del futuro de Raphael Varane, y dijo que "Aquí se habla mucho. La gente puede opinar y cada uno puede pensar lo que quiera, pero la única lo que piensa es el jugador. El jugador lleva ocho años y hasta ahora lo ha hecho fenomenal. Yo lo veo feliz, contento y metido en lo que hace todos los días."

El tema de Courtois fue uno de los más hablados los últimos días, y tras su ausencia para mñana también fue preguntado, y aseguró que "No está bien y es por eso que no ha entrenado. Tiene molestias en el recto femoral derecho y lo vamos a ver ahora. Tenemos que ver el tiempo que se va a quedar fuera. Yo no voy a arriesgar con un jugador que tiene molestias además con Thibaut que ha jugado mucho. Mañana no va a estar".





Sobre las portadas de "L´Equipe" en las que exponían muchos de los posibles fichajes del club blanco dijo que "Lo entiendo porque los periodistas tienen que hablar de algo. A nosotros nos quedan 10 partidos y es la única cosa que tenemos que pensar. Los jugadores luchan pelean y es por eso que no voy a hablar de cualquier jugador que no es mío. Eso no significa que después, va a haber cambios, te lo digo con claridad."





También habló sobre su vuelta al equipo, y dijo que "Vi todo lo que ha pasado desde que me fui y mi sensación es que nunca me he ido de aquí. De todas formas ha sido complicado porque la decisión que tomé para irme fue difícil pero he seguido al tanto del equipo."





Sobre Gareth Bale, aseguró que "No te voy a hablar del año que viene. Garteh es un jugador importante, sabemos la calidad que tiene y nadie se lo va a quitar. Es un jugador que puede aportar mucho al equipo y vamos a contar con él."





Cuando fue preguntado por el ya fichado Rodrygo Goes habló que "Es un jugador de futuro y veremos el próximo año lo que vamos a hacer. Solo le vi por imágenes."





También fue preguntado por lo que vio durante el parón de selecciones; "Vi a España contra Noruega y también vi resumen de todos los partidos porque por horario no pude."





Como no pudo ser de otra manera, fue preguntado por Mbappé, y respondió que "Hoy en día no podemos decir el precio del jugador. Eso lo marca el club. Yo cuando llegué a Madrid fue 70 millones y decían que era una locura y al final mira hasta donde llegamos. Y el jugador sabemos el jugador que es pero no es mío pero no voy a hablar por respeto a él y al club."





Sobre Varane y Benzema también hablo; "Tal vez es una de las mejores temporadas de Karim pero no es algo que me extrañe ni que me sorprenda. Siempre le critican pero el siempre demuestra su calidad. En cuanto a Varane, yo le veo muy bien. Él sabe lo que ha conseguido y siempre va a haber rumores."





Y para finalizar habló del posible fichaje de Pogba, y lo alabó diciendo que "Me gusta mucho. Le conozco personalmente y es un jugador que aporta mucho. Es un centrocampista que sabe atacar y defender y hace todo bastante bien. Pero no juega en mi plantilla, es del Manchester United y hay que respetarle. Si algún día hay alguna posibilidad de que quiera dejar el United, el Madrid estaría interesado como es normal.