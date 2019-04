Cardozo: ​“La plantilla de Chivas no llenó mis expectativas”

Después de haber sido cesado del Rebaño Sagrado el pasado domingo tras la derrota contra Pumas en el Estadio Olímpico Universitario, el paraguayo José Saturnino Cardozo finalmente dio sus primeras declaraciones en FOX Sports sobre todo lo que acaeció en el redil y que detonaron su salida.





José Cardozo confesó que Chivas nunca jugó como él quería



➡ https://t.co/44jOtiJsey pic.twitter.com/pmeAG2lNm1 — Multimedios Deportes (@mmdeportesmx) April 5, 2019





El Príncipe Guaraní no descartó su responsabilidad por la gris situación que atraviesa el Guadalajara pues él fue quien diseñó al equipo para pelear por el título del Torneo Clausura 2019, sin embargo, las cosas no salieron como lo esperaba pues luego de un buen inicio se vinieron para abajo, algo de lo cual ya no se pudieron recuperar.

“Asumo total responsabilidad de lo que pasó en Chivas porque este es el plantel que nosotros diseñamos. Es normal que algunos jugadores se puedan molestar por la disciplina que pone uno, pero nunca vas a encontrar a un ser humano que triunfa siendo indisciplinado. Nos empezamos a contagiar de lo malo y por eso fue el bajón que tuvo el equipo”, expresó ex goleador del Toluca.





Tras ser cesado de @Chivas, José Cardozo asumió su responsabilidad como entrenador, sin embargo aseguró que había varios jugadores que no estaban en su mejor nivel. #AsiLoDijo 🗣️⬇️#BuenViernes pic.twitter.com/57hpOiT9rI — Raúl Orvañanos (@RaulOrvananos) April 5, 2019





Del mismo modo, El Diablo Mayor reveló que hubo algunos futbolistas que no atravesaban su mejor momento, lo cual complicó el accionar del club, aparte hizo énfasis en que los rojiblancos al sólo jugar con mexicanos necesitan tener a los mejores para competir, lo cual es difícil porque la mayoría están en el extranjero, así que aconsejó a la directiva tener un buen proyecto a largo plazo con un mismo entrenador.

“En un punto no tuvimos jugadores que pudieran marcar diferencia individualmente. No tenemos mucho de donde escoger, los rivales contratan siete extranjeros. Los mejores jugadores mexicanos están en el extranjero. Lo que tiene que buscar Chivas es darle tiempo al proyecto de un entrenador”, manifestó el sudamericano.





"LO QUE TIENE QUE BUSCAR CHIVAS ES DARLE UN PROCESO MÁS LARGO AL ENTRENADOR"



Esto es lo que #CardozoEnLUP considera que hace falta en Guadalajara para poder competir con los clubes que más invierten en la Liga MX pic.twitter.com/NEAsMKpBFi — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) April 5, 2019





Al final, Pepe aceptó que el equipo nunca jugó como él lo esperaba e informó que siempre tuvo el respaldo del Director General, José Luis Higuera, sin embargo, la decisión se tomó por las altas esferas, aunque sí admitió que nunca llenaron las expectativas que tenía.

“Nunca jugó como yo pretendía que jugara el equipo. A mi me gusta que mi equipo intente jugar bien, ataque con mucha gente, un equipo alegre. El no ganar partidos empieza a generar dudas, es donde empieza a haber problemas de convencimiento. José Luis (Higuera) siempre nos dio respaldo, la verdad tomó la decisión porque tenía que tomarla. Por los resultados, porque es un equipo grande y no podía seguir perdiendo puntos. A lo mejor la plantilla del equipo no llenó todas mis expectativas, no me defraudaron, pero no llenaron todas las expectativas que queríamos nosotros”, dijo el máximo goleador en la historia de los escarlatas.





¡¡TODO ES CULPA DE LOS CHIVAHERMANOS!!

"La gente nunca me terminó de aceptar como técnico de Chivas, que si ganábamos 1-0, por qué ganábamos 1-0, o si empatábamos; siempre tuvimos mucha crítica": José Cardozo



¡¡Ya ven!! ¿Por qué lo criticaron? Eso lo deprimió a su técnico 🤣🤣 pic.twitter.com/Iex0mnjcRD — Los Expulsados (@losexpulsados) April 5, 2019





Por último, el extécnico del Querétaro manifestó que llegó a la institución rojiblanca sin la menor intención de compararse con Matías Almeyda, debido al legado tan grande que dejó, sin embargo, algo que siempre sintió fue el reproche de la afición que no lo quería como su estratega, lo que le puso mayor presión a su estadía.

“Nunca pensé en el técnico anterior, soy muy respetuoso. Lo que hizo Matías es imborrable, no vine a compararme con él. Nosotros veníamos a hacer nuestro futuro, plasmar nuestra identidad, aunque no la tuvimos. Este proyecto tenía que ser mucho más largo, la afición nunca me aceptó como entrenador de Chivas, siempre teníamos muchas críticas. El sistema es importante, pero no se gana por la estrategia, el fútbol es de los futbolistas”, finalizó.

