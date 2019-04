Picante frase de André Gomes tras su paso por el Barcelona: "Viví cosas buenas y cosas muy malas"

André Gomes, actualmente cedido en el Everton por el FC Barcelona, ha sido entrevistado por el medio 'Liverpool Echo', entrevista que ha sido recogida por Marca, y ha comentado como sobre su situación actual, su futuro inmediato y, como no, su paso por el FC Barcelona.

André Gomes: "En el Barça viví cosas buenas y cosas muy malas" https://t.co/lW42G6blDU — MARCA (@marca) April 5, 2019

El jugador portugués, que llegó a reconocer para la revista 'Panenka' el pasado año que su experiencia en el club azulgrana no le estaba beneficiando, quiso matizar aquellas declaraciones, que causaron cierto revuelo, y afirmó que "No quería decir lo que dije. En ese momento estaba sufriendo y lo dije con naturalidad. Venir al Everton me ha venido muy bien porque me gusta el fútbol y he entendido que es mi trabajo y que tengo que disfrutar más".





Al parecer, aquellas declaraciones supusieron un punto de inflexión en su carrera deportiva ya que "Tras mis declaraciones vi que mis compañeros, en algún momento de su carrera, también sintieron lo que yo sentí. Que era algo normal. Traté de seguir adelante y trabajando duro para disfrutar y ser feliz".





Según ha reconocido, la experiencia en el Barça no fue satisfactoria, pero también hubo cosas buenas. "A veces no nos detenemos y no nos damos cuenta de las cosas importantes para ser feliz. Tras mi paso por el Barça hubo cosas buenas y cosas muy malas", concluyó.

Sobre una posible vuelta al club azulgrana, André Gomes prefiere "no pensar en el futuro para no desconcentrarse" y ha emplazado para el final de temporada la valoración de si vuelve o no al equipo culé.