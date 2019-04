VIDEO | El periodista Horacio Pagani se quiso ir a las manos con un panelista del programa

Cualquiera que vea cada tanto los programas deportivos de televisión del mediodía sabrá que Horacio Pagani no es un tipo tranquilo. Ya son varios los episodios en los que el experimentado periodista pierde las casillas por un comentario o por una opinión encontrada con la suya. Sin embargo, lo sucedido el lunes supera todo lo visto.

En Estudio Fútbol se debatía el formato que debe tener la próxima temporada del fútbol argentino, que tal como la actual estará dividida entre Superliga y la Copa de la Liga. Esteban Edul, con un dejo de ironía, lo invitó a Pagani a explicar cuál sería la mejor forma de establecer el sistema de juego. "Que lo explique Horacio que tanto entiende", tiró el más joven del panel. Y Horacio explotó en un ataque de furia.

"Me haces perder la cabeza, no ves que sos un pelotudo, te das cuenta, te voy a meter una mano. Me tengo que bancar la falta de respeto de este imbécil", gritaba Pagani, mientras sus compañeros intentaban frenarlo. Edul intento calmarlo, pero no hubo caso. "No te hagas el pelotudo, no me faltés el respeto", contestó, enajenado.





"Me pone loco, me pone loco, no puedo. Es una falta de respeto y se lo digo todo el tiempo, loco, todo el tiempo", murmuraba el fanático de Riquelme mientras se retiraba del estudio.



La intensa tarde de Pagani no terminó allí. El tema cambió y se comenzó a hablar de la Selección, y Horacio sugirió un nombre que nadie había tenido en cuenta para suceder a Scaloni: "Juega muy bien Tigre, me gustaría que Gorosito sea el próximo técnico de la Selección si se llegara a ir Scaloni, tiene el concepto muy claro de lo que quiere".