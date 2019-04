El recadito de Rivaldo a Coutinho por su gesto tras anotar el 3-0 ante el Manchester United

El exjugador brasileño participó en una entrevista organizada por Betfair en la que habló, entre otras cosas, sobre el partido de cuartos de final de la Champions entre el FC Barcelona y la temporada que está haciendo su compatriota.





Tras un año algo irregular Philippe Coutinho está terminando la temporada a un buen nivel y alguien como Rivaldo, que sabe perfectamente lo que es jugar en el FC Barcelona, se ha mojado sobre el rendimiento que ha ofrecido el brasileño y ha salido en su defensa: "Es un futbolista que me gusta mucho, ya desde cuando estaba en el Liverpool. Fue un fichaje muy caro. El Barcelona pagó mucho dinero por él y todavía no es el ídolo de los aficionados. Debe tener más personalidad para marcar la diferencia. El día que Messi y Suárez no marcan, tiene que aparecer él. Es un futbolista de 25 goles por temporada y, además, marcando en los partidos importantes", manifestó en una entrevista organizada por Betfair.





"No ha sido fácil para él porque viene de un club como el Liverpool que juega de una manera muy diferente al Barça. Coutinho se ha resentido en el sistema del Barcelona pero como es buen jugador, hay que esperar", añadió.





En lo que no está tan de acuerdo el exjugador brasileño es en el gesto que hizo el centrocampista azulgrana. Después de marcar ante el Manchester United en la vuelta de cuartos de final de la Champions Coutinho se dirigió hacia la grada del Camp Nou tapándose los oídos: "No fue un gesto bueno. Marcó un golazo, pero nunca es bueno hacer algo así a los aficionados. El público critica al jugador porque sabe que tiene que dar más. No sé qué le pasaría durante la semana, qué leyó en los periódicos o vio en la televisión, pero hay que seguir trabajando. Si le preguntas hoy, sería más listo. Son cosas del fútbol y lo que interesa es que marque goles como el de ayer, porque así la gente estará contenta con él", dijo el exdelantero del conjunto azulgrana.

Además, sobre su compatriota añadió que aunque haya tenido un año complicado por el gran salto que ha dado Dembélé no debería dejar el FC Barcelona: "Yo me quedaría. Es un grandísimo jugador que no puede salir fracasado del Barcelona porque las cosas no le hayan salido bien. Jugar en el Barça es impresionante, está en Champions, toda la gente habla de este equipo... No encontrará otro club igual en el mundo".

