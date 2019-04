Rakitic deja claro su futuro: "No quiero estar en ningún otro sitio"

🏆Campeones de @LaLiga 🏆 Orgulloso de este equipo y de la temporada realizada ⚽🙌 Gracias afición por estar siempre ahí 👏

🏆Champions of #LaLiga🏆 Proud of this team and the season performance ⚽🙌 Thanks to our fans for being always close to us 👏 #ForçaBarça 🔵🔴 pic.twitter.com/hYefQluApV