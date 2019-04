De Gea no merece seguir siendo titular en la selección

La vida de David De Gea desafortunadamente sigue igual para él. La mala suerte volvió a cebarse con el guardameta español que parece que sufre un mal de ojo que le hace sacar su peor versión en los partidos importantes. En quince días se comió el gol de Messi en el Camp Nou y el de Marcos Alonso en el duelo decisivo con el Chelsea en plena lucha por las posiciones de Champions ante la estupefacción de miles de aficionados que ven como De Gea ha pasado de ser uno de los mejores guardametas del mundo y un héroe en Old Trafford a ser el villano de la película.





Puede que el guardameta haya salvado al Manchester en más de un partido, pero al que se supone que es uno de los mejores porteros del mundo hay que exigirle que de la cara también ante los grandes rivales y su pobre rendimiento en las grandes citas ya le sitúa en el centro de las críticas de la afición de los red devils, algo que en España no es nuevo para él. Cada vez que se acerca un parón internacional surge la misma duda ¿debe De Gea seguir siendo el portero titular de La Roja? Y con cada partido que pasa la respuesta es cada vez más clara, no.

Michael Regan/GettyImages

Desde el Mundial de Rusia De Gea no levanta cabeza y ya son demasiados partidos con fallos evitables para un portero de su nivel. Todos los técnicos le han otorgado su confianza y él no está siendo capaz de devolverla con buenos partidos, no hay un encuentro en el que el guardameta no reciba alguna crítica por su actuación o por su pasividad ante los delanteros rivales. La racha de goles que lleva De Gea encajados con la selección es preocupante y si el guardameta ocupara otra demarcación lo más probable es que estuviera algún tiempo sin entrar en una convocatoria.





Y para colmo, su rendimiento se ve aún más empobrecido por un Kepa al que parece que no le pesa la camiseta y que quiere tirar la puerta debajo de la selección de una vez por todas y convertirse en el portero titular de España para los próximos años. Aunque quizá no tengamos que esperar demasiado para ver al joven guardameta bajo los palos en un partido oficial. Luis Enrique ha demostrado en su corta trayectoria al frente de la selección española que es un entrenador que no se casa con nadie y que no le tiembla el pulso a la hora de dejar en casa a jugadores que no han rendido lo esperado con su club. Y si el técnico sigue fiel a sus ideas y a la selección van los que más méritos hacen, el historial de partidos De Gea no le deja en muy buen lugar y deberían ser otros los que vayan en su lugar desde el propio Kepa pasando por Pau López que se ha ganado a pulso tener más oportunidades en la selección.

Alex Livesey/GettyImages

Los méritos que está haciendo De Gea hasta ahora no son suficientes para mantener su papel de portero titular indiscutible en la selección. De momento parece que el guardameta sigue teniendo la confianza de Luis Enrique aunque puede que no por mucho tiempo. Los errores han condenado a muchos jugadores y él puede ser el siguiente, y sino mejora su rendimiento notablemente así debería ser. De Gea tiene que volverse a ganar el crédito que comenzó perdiendo en el Mundial y sino lo hace debería hacerse a un lado y dejar la portería de La Roja en otras manos.

¡No te olvides de seguirnos también en nuestra cuenta de Instagram, @90min_es!