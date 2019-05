Macarena Sánchez respondió a Nadal por justificar que los tenistas varones ganen más que las mujeres

Macarena Sánchez se convirtió en un emblema de la lucha feminista en Argentina por eliminar las desigualdades económicas en el deporte entre hombres y mujeres. Durante la entrevista que le concedió a 90min, la futbolista opinó sobre unas recientes declaraciones de Rafael Nadal, en las que justificaba que los tenistas varones ganen más dinero que sus colegas femeninas.

El tenista español contestó sobre el tema recientemente en una rueda de prensa: "No sé en que se basa la desigualdad en el fútbol, el baloncesto o el modelaje. ¿Por qué ganan más las mujeres en el modelaje que los hombres? Ahí no hablamos todo el día de la diferencia salarial (...) Tengo madre y hermana y son de las persona que más quiero en este mundo".





Consultada acerca de los dichos del actual número dos del mundo, Maca respondió con contundencia: "Me parece un análisis bastante básico y no tiene nada que ver con lo que es el deporte. Creo que las mujeres ganamos más en el modelaje porque tenemos el estereotipo del físico perfecto. Las mujeres siempre ganamos más en lo que es físicamente pefecto. Pero en todos los deportes ganamos menos, aún siendo más exitosas. En Estados Unidos las futblistas ganan menos aún habiendo ganado Copas del Mundo. Y los hombres no ganaron absolutamente nada en cuanto al fútbol".





De un tiempo a esta parte, la futbolista de San Lorenzo de Almagro se posicionó como una referente en la lucha del fútbol femenino argentino para alcanzar la profesionalización de la actividad y lograr una mayor visibilización dentro de la sociedad.

Image by Hernan Horo





En cuanto al rol que deberían ocupar los deportistas de élite en estas temáticas, Maca sostuvo que deberían tener "un poco más de perspectiva de género, un poco más de análisis más allá de lo que es mi hermana y mi mamá y que muera ahí tu importancia por las mujeres. Hay que ser cauteloso con lo que se declare, con lo que se dice, porque se replica en muchísimos lugres y es preferible decir 'no voy a opinar' o 'no sé'. Más allá de eso, me encantaría que tengan otro tipo de postura y que se comprometan con toda la desigualdad que pasamos las mujeres".

Por último, la primera mujer en firmar un contrato como futbolista profesional en la Argentina sabe que la tarea no es sencilla aunque tiene claro el camino: "No es fácil que deportistas de élite, sobre todo hombres, tengan perspectiva de género y se comprometan con nuestra causa. Pero bueno, de no ser así, que no lo hagan o que no les interese, me parece que lo mejor es que se callen".