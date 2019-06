La 'maldición' que persigue a los últimos capitanes de Chivas

La salida de Jair Pereira es un ejemplo más de la maldición que ha venido arrastrando todo capitán de Chivas en la era de Jorge Vergara.

ALFREDO ESTRELLA/GettyImages

Todo comenzó con el Tiburón Sánchez en el año 2003 y cambió muchas cosas en Chivas. Una de ellas molestó mucho al famoso Tiburón, quien en entrevista para ESPN aclaró como se dio su salida del rebaño:

"Me incomodaba que si no ibas a una cita de yoga te multaban con una quincena, o sea, parece que es una cosa buena, pero no tan grave como para quitarte una quincena. Como jugador de experiencia y con más responsabilidades por ser capitán, sí se lo manifesté en su momento a él en su oficina, y no me convencían sus argumentos. Él me decía que la filosofía chiva había cambiado".





Toco el turno de asumir la capitanía a Oswaldo Sánchez, quien en el 2006 levantó la copa en el centenario de las Chivas, solamente para después ser vendido a Santos Laguna. Oswaldo Sánchez después relató que había aguantado cualquier cantidad de insultos de parte de la afición de Chivas por el cariño que le tenía al equipo, pero recientemente aseguró que fue vendido sin que él quisiera y solamente le avisaron que ya no pertenecía al equipo.





Fue entonces cuando Ramón Morales asumió el rol de capitán y de nueva cuenta fue despedido de la peor manera por la directiva de las Chivas. En una entrevista declaró que de un día para otro le dijeron que ya no entraba en planes del equipo:

"Chivas jugaría un amistoso en La Piedad, por ser jugador de ahí me darían un reconocimiento la marca deportiva que vestía a La Piedad, era un reconocimiento pequeño, pero me habló Efraín Flores y me dijo que por órdenes de arriba que ya no entraba en planes del equipo y que si me atrevía a asistir a recibir el homenaje cancelaban el partido".





Héctor Reynoso fue el siguiente capitán del rebaño, teniendo el mismo final que los demás capitanes que había tenido el rebaño e incluso se quedó a nada de no poder jugar seis meses, si no hubiera sido porque Monarcas Morelia lo contrató de último momento.

Hizo toda la pretemporada con el equipo e incluso era el líder del Güero Real, pero días antes al cierre de registros la directiva le dijo que no entraba en planes y le pidió al entrenador que no lo considerara más en el equipo, llegando así a Monarcas Morelia y posteriormente retirándose en Leones Negros.





Con su regreso a Chivas fue Omar Bravo quien asumió el gafete de Capitán brevemente, pero con el regreso de Carlos Salcido al equipo fue el defensa quien asumió ese rol en la era de Matías Almeyda.

Cuando parecía que Salcido se retiraría siendo campeón de Liga y Copa, el argentino, al enterarse que Chivas no se iba a reforzar, le pidió que se quedara más tiempo en el equipo.

Con la salida del exjugador de River como técnico del rebaño y la llegada de José Cardozo, el técnico paraguayo corrió a Carlos Salcido del equipo, saliendo una vez más un capitán por la puerta de atrás.





Ahora le tocó el turno a Jair Pereira, jugador que se convirtió en el líder del rebaño desde tiempo atrás y que ahora la dirigencia del club le ha dado la espalda. Una vergüenza el maltrato de los líderes.