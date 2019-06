El enfado de la madre de Rabiot por los rumores sobre su posible renovación con el PSG

Véronique Rabiot es la madre de Adrien Rabiot, el jugador del París Saint Germain. Además, también ejerce como su representante. Verónique ha hablado para RTL, una cadena de radio francesa de difusión nacional, con un tono de enfado, para desmentir todos los rumores que han surgido en los últimos días en torno al futuro de su hijo. Sobre todo, para aclarar que el centrocampista no ha vuelto a recibir una oferta de renovación del PSG con la llegada de Leonardo al Parque de los Príncipes.

Srdjan Stevanovic/GettyImages





Verónique explicó que ni ella ni su hijo han tenido ninguna conversación con el nuevo directivo de los galos. “Quiero hacer un desmentido formal porque, en los últimos días, he leído absolutamente de todo. Adrein no ha tenido ningún encuentro con Leonardo y yo no he recibido ninguna propuesta para la renovación del contrato de Adrien que habría rechazado. Todo es rotundamente falso. Entre Leonardo y yo no ha existido conversación alguna”, advirtió. La madre del centrocampista elevaba el tono mientras aclaraba que todos los rumores sobre la posible renovación de Rabiot eran rotundamente falsos. Fue muy clara y concisa al declarar que solo habló con Leonardo por cortesía y “no hubo oferta de renovación y no habrá ninguna”.

El futuro de Rabiot sigue en el aire. El galo no seguirá en el París Saint Germain. Tras las palabras de Verónique se ha zanjado cualquier tipo de rumor sobre que una de las dos partes estuviera interesada en prolongar la relación. A día de hoy, la Juventus parece el club más cercano a hacerse con los derechos del futbolista, aunque sobre este tema, Verónique no quiso hablar porque “todavía no hay nada cerrado”.