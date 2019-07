La confesión de João Félix tras jugar contra el Real Madrid: "Mi primer derbi fue el soñado"

El futbolista portugués concedió una entrevista para el diario AS en la que habló sobre su fichaje por el Atlético de Madrid y cómo está viviendo estas primeras semanas en el equipo rojiblanco.





La afición del Atlético de Madrid tiene un nuevo ídolo, João Félix. El futbolista portugués lleva poco tiempo en el equipo pero el suficiente para meterse a los aficionados en el bolsillo. En una entrevista para el diario AS el jugador luso se mostró muy contento con su fichaje por el club rojiblanco y por cómo está viviendo sus primeros días con su nuevo equipo: "Estoy bien, muy contento, mis compañeros me han recibido muy bien y me han ayudado mucho en mi integración en el equipo. Todo va bien, muy bien, la verdad. Voy a hacer mi trabajo de la mejor manera posible, jugar lo mejor que pueda para ayudar al equipo y al club. Lo que más destaco del Atlético es la pasión que hay, es como una familia, son como hermanos que dicen que son y eso veo en estos primeros días", señaló.





PIERRE-PHILIPPE MARCOU/GettyImages

Motivos para estar contento no le faltan ya que en esta pretemporada ha podido disputar su primer derbi frente al Real Madrid en el que tuvo un papel destacado en la victoria de su equipo: "Fue un debut soñado, muy bueno, acabé muy contento, fue mi primer derbi y hacer lo que hice en ese partido es un poco difícil. Estoy satisfecho de ello. Salió mejor de lo que esperaba. No me lo imaginaba así. Estoy muy contento, ganamos, pero es un partido de pretemporada y sirve como trabajo del equipo", confesó João Félix.

JOHANNES EISELE/GettyImages

A pesar del poco tiempo que lleva en el Atleti, el futbolista luso ya ha interiorizado la filosofía del partido a partido del Cholo Simeone pero eso no le impide soñar con levantar la Champions: "Quiero ganar lo máximo que podamos ganar. Todos mis compañeros y yo. Pero hay que ir poco a poco, con los pies en la tierra. Y haciendo lo que estamos haciendo, trabajando el máximo para lograr los objetivos".





"La Champions League es mi sueño desde niño y vamos a intentar pelear por ello. Sería increíble poder ganarla en el Atlético. También, claro que LaLiga es importante y vamos a luchar por conseguirla, pero la Champions es otra cosa", añadió el joven jugador portugués.

JOHANNES EISELE/GettyImages

De momento João Félix no ha tenido la oportunidad de jugar en el Wanda Metropolitano pero espera con impaciencia ese primer partido en casa ante su nueva afición: "No he visto mucho cómo es la afición del Atlético allí porque aún no jugué en nuestro estadio, hasta que empiece LaLiga no lo haré. Pero en el partido ante el Numancia ya vi cómo es nuestra afición. Y noté todo lo que vamos a tener durante el año. Es un estadio nuevo, es muy bonito, sé que la gente anima mucho y la atmósfera que se vive allí debe ser increíble. Será especial jugar ese primer encuentro", concluyó el jugador.

¡No te olvides de seguirnos también en nuestra cuenta de Instagram, @90min_es!