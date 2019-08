El Real Madrid tiene 2 oportunidades más para ilusionar a al afición

Nunca me ha gustado el dos. Pese a que viva en su década me consuelo pensando que realmente es la tercera década de mi vida. Es un número con una forma estúpida, y perdonadme la palabra, que muy pocas veces trae cosas buenas. No sé si alguna vez os han dado una segunda oportunidad, pero cuando lo han hecho conmigo siempre he terminado por cagarla. El dos es un número del que trato de huir. Es un número de segundones, perverso y de etapas complicadas. Lo desprecio y lo eliminaría del sistema alfanumérico. Pero a veces, no queda otra que agarrarse a sus curvas. El Real Madrid no tiene opción. Le quedan dos pruebas y debe superarlas con nota si quiere llenar de ilusión el Santiago Bernabéu.

Dos pruebas en la segunda etapa de un técnico que no está convenciendo pese a haber ganado tres Champions consecutivas. Tal vez Zidane debió pensar eso de que segundas partes nunca fueron buenas. Tal vez yo esté equivocado y el dos termine siendo mágico como lo fue Michel Salgado, el último gran lateral blanco que recuerdo. Sí, Carvajal tiene mucha garra e ímpetu, pero no es Salgado. Tal vez sea porque no tiene una melena rubia que ondee a la par que el viento en carreras vertiginosas subiendo su carril. No lo sé. Lo que sí sé es que el Real Madrid no puede fallar.

Jasper Juinen/GettyImages





Los blancos han de ganar mostrando una muy buena imagen contra el Red Bull Salzburg. Realmente, si lo piensas, es un partido icónico. El Real Madrid, uno de los clubes más mercantilizados del planeta y más entregados al fútbol moderno, aunque hecho de una forma aceptable, pues conservan parte de sus valores y tradiciones, se enfrenta al club mercantil por excelencia, el que tiene nombre y escudo de una bebida energética.





El siguiente encuentro no deja de ser menos icónico, tal vez es incluso más simbolizado. El Real Madrid, el gran poderoso del fútbol europeo, debe tener una revalida en Roma, el gran imperio del mundo. Tienen que ganar al equipo de Rómulo y Remo y pasar por encima en aquella ciudad que dominó la Mediterránea. Fallar en cualquiera de estos partidos aumentará el pesimismo en el Bernabéu.