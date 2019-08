Pep Guardiola critica los nominados al premio 'The Best' a mejor jugador

La semana pasada la FIFA dio a conocer a los candidatos al premio 'The Best' y el técnico del Manchester City parece que no está de acuerdo con los integrantes de la lista y ha hecho hincapié en las ausencias.





Pep Guardiola es uno de los nominados a entrenador masculino del año en los premios The Best, sin embargo el técnico no se tomó nada bien que entre los candidatos a mejor futbolista no haya ningún jugador de su equipo: "No creo que ningún jugador haya hecho una mejor temporada que Bernardo Silva en la 2018-2019, en la que incluso ha ganado la Liga de las Naciones con Portugal. Tal vez tengamos que ganar cinco o seis títulos, o llegar a los 250 puntos en la clasificación para ser considerados en la siguiente. No puedo imaginar que el Real Madrid y el Barcelona ganen cuatro títulos y que no haya un solo jugador allí", afirmó manifestó el técnico del Manchester City.





El entrenador español criticó la elección de los candidatos y los méritos que se tienen en cuenta a la hora de elegirlos: "A este tipo de premios no les interesan los 10 u 11 meses restantes. Solo importa la Champions, los octavos de final, los cuartos de final, las semifinales y la final. Es un poco injusto".

Catherine Ivill/GettyImages

"En ocho años el City ha ganado cuatro veces la Premier League, es algo bastante bueno. Pero nunca un jugador del equipo ganó, ni David Silva, ni Agüero, ni Kompany ni Yayá Touré. Tengo un gran respeto por Salah, pero Kevin de Bruyne esta temporada (2017-2018), cuando hicimos 100 puntos, estuvo por encima", añadió el técnico citizen.

