Futbolista de Pumas salió de su país por amenazas contra su vida

Jeison Angulo llegó a Pumas para adueñarse de la lateral y aunque le costó trabajo hacerlo, el colombiano hoy está feliz de vivir en México, especialmente después de la desesperación que vivió en su país natal al ser amenazado en varias ocasiones después de cometer un autogol con Deportivo Cali que lo obligó a buscar equipo fuera de Colombia.

"La verdad es que ya no me incomodan, fueron cosas que pasaron porque cuando estuve en Deportivo Cali, la verdad es que en una temporada nos fue a todos muy mal; todas las críticas para el club fueron muy fuertes, había amenazas y muchas cosas y ya después de tanta crítica diaria por redes y las amenazas, llegó un momento en que ya no me importaba. Si me costó muchísimo y me desesperé, quería salir de Colombia porque ya no jugaba con alegría, mi familia estaba asustada de que saliera a la calle y me pasara algo", comentó Angulo en entrevista con Diario Récord.

Amenazas sobre Jeison Angulo 🤔🤔 pic.twitter.com/U1rpVk8poQ — Juan Camilo Llamoza (@Llamoza30) August 8, 2019

Jeison también habló sobre lo importante que fue su familia y la fuerza que ésta le brindó para poder salir adelante y recuperar esa tranquilidad que habían perdido, pues de un momento a otro paso de ser ídolo a villano.

"Todo por un error, por un autogol, pero ahora ya sólo me concentro y me aferro a mi fe y a mi familia. Porque un día eres dios y cuando te equivocas se olvida todo, simplemente es trabajar y pensar en el presente. Aquí está mi familia conmigo y estamos tranquilos y contentos siempre juntos y me aferro a ellos porque siempre han creído en mí como persona y jugador", comentó el defensor universitario.