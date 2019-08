El FC Barcelona tiene equipo para seguir mandando en LaLiga

Odio escribir LaLiga sin espacio. No me gusta tomar a la competición nacional como una marca, un eslogan publicitario. Me gusta ponerlo con espacios: La Liga, queda mucho más bonito, y a sus divisiones llamarlas por su nombre. Repetid conmigo: Primera División y Segunda División, suena mucho mejor que nombres de bancos, la verdad. De hecho me sigue haciendo gracia que una división se llame LaLiga Santander y no esté el Racing (de Santander, obviamente). Tampoco me gusta que los clubes se vayan a hacer las Américas como Cristobal Colón en la pretemporada. Sin embargo, he de reconocer que estoy al tanto de todos esos partidos. Me gustaría poder hacer caso omiso, pero me es imposible. Ya sea en Asia, América o el Polo Norte, sé lo que ocurre en cada momento.

Carlos Alvarez/GettyImages





Más allá de las labores del periodismo, sé lo que ocurre porque el fútbol, con sus cosas que me apasionan y las que detesto, me absorbe y necesito estar al tanto. Frikismo futbolero lo llaman algunos. Por eso sé cómo lo ha hecho cada equipo de la liga, con espacio, en pretemporada. Sé que el Atlético de Madrid ha hecho pleno de victorias en la International Cup y sé que Osasuna solo ha perdido contra Numancia y Real Sociedad. También sé que el FC Barcelona se ha vuelto a salir y es el candidato más serio para llevarse de nuevo el título.

Los blaugranas han vuelto a ser muy superiores a sus rivales. Perdieron su primer partido plagados de bajas y contra un Chelsea más rodado. No volvieron a conceder nada. Sufrieron y mucho contra el Arsenal, no se merecieron ganar, pero se llevaron la victoria. Luis Suárez ha empezado como una moto y Griezmann ya ha estrenado su casillero. A todo esto debemos añadir que Messi está lesionado y aún no ha jugado. Tal vez así aprendan que deben jugar con Messi, no para Messi.

Michael Reaves/GettyImages





En definitiva, en la pretemporada Ernesto Valverde ha puesto las cartas sobre la mesa. Ha sido una declaración de intenciones. Con la llegada de Neymar o sin ella, los culés vuelven a ser candidatos de ganar la competición y quieren volver a intentar arrasar. Han superado las pruebas con nota. De todos modos, solo es pretemporada. El viernes empieza la verdad. Ninguno de los grandes partidos le valdrá si el Athletic de Williams y Muniain les pinta la cara.