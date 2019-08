El FC Barcelona necesita más a Neymar que el Real Madrid

Una vez más Neymar vuelve a ser el centro de atención de todas las miras. El futuro del jugador brasileño sigue siendo incierto y lo único que se sabe con seguridad es que no desea continuar en París, y por unas causas o por otras el FC Barcelona y el Real Madrid se encuentran metidos en una lucha por hacerse con los servicios del ex del Santos. El resultado final es incierto pero quien debería apostar más fuerte por llevarse al brasileño es el Barcelona.





Con el conjunto azulgrana vimos la mejor versión de Neymar, nunca se le ha visto tan feliz como en el Camp Nou, y aunque en la delantera del Barça haya overbooking de jugadores se solucionaría uno de los problemas que ha arrastrado el equipo azulgrana en las últimas temporadas sobretodo en la Champions, la falta de un fondo de armario. Puede que a algunos les parezca demasiado meter al brasileño en un vestuario en el que ya están Messi, Suárez, Griezmann y Dembélé, pero bendito problema tener a tanto talento en un mismo equipo.

Denis Doyle/GettyImages

Y no es que Neymar no tenga sitio en el Real Madrid, en el club blanco siempre hay un hueco para los mejores pero el problema del equipo de Zidane está más atrás y las soluciones que necesitan son otras. Puede que el brasileño sea el chute de moral que necesitan algunos madridistas tras una pretemporada decepcionante, sin embargo lo que le corre más urgencia al Madrid es solucionar los problemas en el centro del campo. A este equipo le cuesta mucho recuperar el balón y cuando algún jugador pierde la posición el rival encuentra una autopista con el camino despejado para plantarse delante de la portería. El Madrid necesita un jugador que aporte músculo al equipo, que tenga recorrido y al que no le cueste bajar a defender, y Neymar no encaja en ese perfil de futbolista.

En estos momentos el brasileño no es lo que necesita el Madrid. Su hipotético fichaje podría suponer un golpe de efecto directo a la moral de su eterno rival, pero los partidos y los títulos no se ganan a base de minar la moral de los otros equipos a golpe de talonario. El chute de moral por arrebatarle a Neymar al Barcelona no va a hacer que los problemas que tiene el Real Madrid en el centro del campo se solucionen, para eso el Madrid tiene que fichar un centrocampista un jugador box to box. Y además, la falta de ilusión en el madridismo por la mala pretemporada no debe tapar el futuro del Real Madrid y ahí es donde surge con fuerza el nombre de Mbappé. El francés es el crack al que todos quieren ver de blanco.

FRANCK FIFE/GettyImages

En cambio, en el Barcelona lo que necesitan es que los tres de arriba no se carguen de minutos como han hecho Messi y Suárez en los últimos años, y ninguno de los jugadores que ha venido para ser suplente de Suárez ha cumplido con las expectativas. Quizá lo que el Barcelona necesite no es '9' joven que esté a la sombra del uruguayo, sino un jugador contrastado que fomente la competencia y que no acepte el rol de suplente sino que venga para ganarse un puesto en el once. Si el Barcelona consigue recuperar a Neymar sí que daría un golpe sobre la mesa que solucionaría sus carencias y les haría dar un salto de calidad aún mayor para pelear por los títulos.

