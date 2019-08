La reacción de Cristiano Jr al ver el cuarto donde su padre vivía cuando debutó en el Sporting

El jugador de la Juventus concedió una entrevista para TVI en la que contó que viajó junto a su hijo mayor a Lisboa y le enseñó la habitación en la que tuvo que vivir cuando apenas tenía 12 años.





Cristiano Ronaldo es uno de los mejores futbolistas y una de las personas más reconocidas a nivel mundial. El crack portugués tiene un amplio palmarés a sus espaldas, la vida le sonríe tanto a nivel personal como profesional y no se puede decir que no le falte de nada, pero esto no siempre fue así.





El futbolista portugués nació en una familia humilde en Madeira y con 12 años decidió probar suerte en el mundo del fútbol y se trasladó a Lisboa donde jugó un año en el Sporting. Ahora Cristiano ha querido recordar sus inicios y viajó junto a su Cristiano Jr y su amigo Miguel Paixao a la pensión en la que ambos vivieron durante un año.





"Fui con Paixao y con Cristianinho y entramos a la habitación donde me hospedaba. Y mi hijo se volvió y me dijo 'papá. ¿Tú viviste aquí? Él no se lo podía creer", manifestó el jugador portugués en una entrevista para TVI.

"Me hacía ilusión que viera dónde crecí. Él ya conocía Madeira y la residencia Marques de Pombal. Subió conmigo y allí estaban las mismas personas que vivían por entonces. Me conmovió, si te soy sincero, porque no esperaba ver a las mismas personas y eso me tocó un poco".





Cristiano afirmó que trata de inculcarle a sus hijos al valor del esfuerzo y del trabajo, y él es el mejor ejemplo de que con dedicación todo se puede conseguir: "Piensan que todo es fácil en esta vida. La calidad de vida, las casas, los coches, la ropa... piensan que todo eso cae del cielo. Eso es lo que trato de inculcar a mi hijo. Incluso cuando hago eventos solidarios o voy a escuelas... Intento transmitir que el talento no es suficiente. Es con trabajo y dedicación, con lo que creo que puedes conseguir todo lo que quieres ser", concluyó el jugador portugués.

