El mensaje de Ansu Fati a la afición del Barcelona tras su debut

View this post on Instagram

GRÀCIES A TOTS !! El dia d'ahir el recordaré tota la meva vida. El somni de qualsevol noi de la Masia: debutar al Camp Nou .. Compartir vestidor amb els millors jugadors del món va ser una experiència inoblidable. Només tinc paraules d'agraïment cap a ells per la seva excel·lent acollida. Res d'això hagués estat possible sense la meva família. Sense el seu suport diari i incondicional. Gràcies igualment a la Masia, la millor escola de futbol del món. Als meus companys i entrenadors que m'han ensenyat valors que sempre m'acompanyaran. Em comprometo a continuar amb humilitat, treball i els peus a terra. Visca el Barça !! 🔵🔴 —————————————- GRACIAS A TODOS !! El día de ayer lo recordaré toda mi vida. El sueño de cualquier chico de la Masía: debutar en el Camp Nou.. Compartir vestuario con los mejores jugadores del mundo fue una experiencia inolvidable. Sólo tengo palabras de agradecimiento hacia ellos por su excelente acogida. Nada de esto hubiera sido posible sin mi familia. Sin su apoyo diario e incondicional. Gracias igualmente a la Masía,la mejor escuela de fútbol del mundo. A mis compañeros y entrenadores que me han enseñado valores que siempre me acompañaran. Me comprometo a seguir con humildad, trabajo y los pies en el suelo. Visca el Barça !! ———————————- THANKS TO EVERYONE !! Yesterday I will remember all my life. The dream of any boy in the Masía: debut at the Camp Nou .. Sharing costumes with the best players in the world was an unforgettable experience. I only have words of thanks to them for their excellent reception. Nothing of this would have been possible without my family. Without their daily and unconditional support. Thanks also to the Masía, the best soccer school in the world. To my colleagues and coaches who have taught me values that will always accompany me. I promise to continue with humility, work and feet on the ground. Visca el Barça !!