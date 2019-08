Miguel Herrera explica las razones por las que no convoca a Jérémy Ménez

En conferencia de prensa Miguel Herrera habló de distintos temas previo al partido contra Pachuca en esta doble jornada que habrá en el fútbol mexicano.

Uno de los temas que más ha dado de qué hablar en el América es la situación del francés Jérémy Ménez, futbolista que Miguel Herrera tiene borrado del plantel azulcrema debido a las malas actitudes mostradas en los entrenamientos del equipo.

Tras todas las lesiones que ha tenido el Club América los periodistas preguntaron al Piojo si le daría minutos al francés, pero el técnico azulcrema fue claro en el tema: No jugará Jérémy Ménez en el América si no cambia su actitud:

"Podrá ser Maradona, Pelé o Messi, pero si no quiere estar ahí, por más que la gente me exija 'ponlo, la calidad'... Sí, calidad como esa queremos todos tenerla, pero si no cambia de actitud, no jugará. Entrena bien, se presenta en los horarios, no tiene mala cara, nos saludamos bastante bien, nos sentamos a platicar. Pero en los entrenamientos no tiene la intensidad que los compañeros le exigen. Si no quiere, no. Prefiero meter a un joven que sé que no tiene ni el 5 por ciento de la calidad de Jérémy, pero tendrá el 200 mil por ciento de actitud que no tiene Jérémy". Concluyó el 'Piojo'.