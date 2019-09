El 'Ruso' Brailovsky: "Ni Pumas ni Cruz Azul, el único clásico es el América - Chivas"

Si nos ponemos a pensar en leyendas del Club América no puede faltar el nombre de Daniel Brailovsky, jugador que militó en el equipo en la década más exitosa de la historia de la institución y que fue parte de las Águilas que lograron el tricampeonato de la liga mexicana en los torneos 1983-1984, 1984-1985 y PRODE 85. El 'Ruso' hasta hoy en día es un ícono de lo que representa el americanismo, colocándose a una altura a la que pocos pueden llegar, en donde se encuentran otras leyendas del club como Carlos Reinoso, Enrique Borja, Antonio Carlos Santos, Cuauhtémoc Blanco, Miguel Zelada, Alfredo Tena, Guillermo Ochoa y Luis Roberto Alves 'Zague'. Brailovsky, quien nació en Argentina en 1958, jugó en equipos como Peñarol, All Boys, Independiente, América y Maccabi Haifa. Como dato curioso, el 'Ruso' es de los pocos jugadores de fútbol que jugó en 3 selecciones nacionales distintas siendo estas Uruguay, Argentina e Israel.

Tras colgar las botas pasó a los banquillos de Maccabi Herzliya, Maccabi Haifa, Veracruz, América y Necaxa para acabar como comentarista televisivo primero en ESPN y más recientemente en Fox Sports.





En una charla que mantuvo en exclusiva con 90min, Daniel Brailovsky trató todos los temas candentes del fútbol mexicano y del América:

Comparando con otras ligas del continente, ¿Dónde colocarías a la Liga MX, tiene el mismo nivel que el fútbol argentino o el brasileño?





Está para competir, por supuesto que sí. Acá hay veces que no sabemos en un fin de semana si un equipo que está peleando el descenso le puede ganar a un equipo campeón y pasó últimamente: las Chivas de Guadalajara están peleando por no descender y le ganaron a los Tigres, el equipo campeón del fútbol nacional. Ha pasado muchas veces.

Yo veo 6 o 7 equipos muy fuertes y muy parejos, muy ‘ad hoc’ para lo que ellos buscan como institución que es pelear por títulos, y otros como en cualquier liga, con jugadores de menor calidad o equipos que no tienen la fuerza para poder pelear títulos, pero eso pasa en todos lados, en la liga argentina, en la brasileña, española, italiana, en cualquier lugar.

¿Por qué un equipo mexicano nunca ha ganado una Copa Libertadores o por qué ningún equipo mexicano ha hecho algo importante como un segundo lugar en un mundial de clubes?





Es real lo que estás diciendo, pero hay que marcar circunstancias también. Los equipos mexicanos cuando participaban en Copa Sudamericana y Libertadores tenían prohibido cerrar la final jugando de local, argumentando que, según la CONMEBOL, la gran final se debería de jugar soló en Sudamérica; cosa que se rompió la temporada pasada por que se les ocurrió que se jugara en Madrid, por un tema de dinero y para sacar mucho más presencia, me quiero imaginar.

Es muy difícil ir a jugar a Sudamérica, porque los viajes consumen bastante, porque un equipo argentino, brasileño, uruguayo tiene que venir una sola vez para acá y los mexicanos, ya sea en fase de grupos o de eliminación tienen que ir para allá muchas veces.





Los arbitrajes no eran del todo parejos para ese tipo de torneos (podemos destacar, por ejemplo al Pachuca, Pachuca sí salió campeón en Sudamericana, ganando en Chile), Chivas y América llegaron a finales. A mí me tocó dirigir al América y perder la final de la Sudamericana contra Arsenal en el global, fue fue 4-4 e inventaron el gol de visitante, cosa que nunca existió en el fútbol sudamericano. Con esto dejo un panorama claro de la realidad que vivimos de este lado.





¿Qué debe cambiar en el fútbol mexicano para dar ese salto de calidad que todos deseamos?





Para favorecer a la selección, cambiar el cupo de extranjeros, son demasiados los extranjeros que juegan en este país y eso le frena un poco el crecimiento al futbolista nacional.





Para que crezca la liga mexicana debería de pasar que los dirigentes, que los dueños estén todos de acuerdo y con el mismo fin. Y no mirando primero a lo que más le conviene, así sea perjudicando a un equipo rival, creo que nunca los he visto juntos tirando hacia el mismo lado y siempre se busca el beneficio personal. Hasta el día que todos se unan y tiren para el mismo lugar, será difícil que siga creciendo la liga mexicana.

¿Quién es el mejor futbolista de la Liga MX?





Es muy difícil, yo te diría por ejemplo que el mejor jovencito que ha destacado y que es impresionante es ‘J.J’ Macías, pero es un joven que acaba de cumplir dos años en primera división, saliendo desde el banco con Chivas y la mayoría de los partidos de titular con el León. Me parece que tiene un futuro bárbaro, y te lo menciono por que por ahí es más fácil mencionar al jugador joven para poder destacarlo, pero no me atrevería a decir uno de la Liga MX, porque hay muchos que juegan bien y a como es el fútbol no es como para que tengamos a un Maradona, entonces es muy difícil destacar a uno sólo, va variando dependiendo de los partidos, de las semanas y de las liguillas.





El América ha conseguido 7 títulos en ésta década, y le faltaría a un título de igualar el récord del poderoso América de los años 80. ¿Cuál década es mejor? Si se alcanza la marca de títulos, ¿es digno comparar a este América con el de los 80’?

A mi no me gustan las comparaciones, me parecen odiosas, sobre todo en el fútbol. Son totalmente dos diferentes épocas. Saltando este paso, lo que digo es que si esto le hace bien, por supuesto que me encantaría que pudieran llegar a igualar y hasta pasar la marca porque aquí lo que importa es la institución, los jugadores pasamos, tanto en esa época, como en la anterior, como en esta y lo que sigue quedando es la grandeza de la institución, entonces si los chicos de ésta época llegarían a igualar o a superar sería maravilloso y todo el americanismo lo va a poder festejar.









Has declarado que Marchesín es el mejor portero argentino que hay y debería ser titular en la selección argentina. ¿Si tuvieras que elegir a un arquero, con quién te quedas, con Ochoa o con Marchesín?





Una cosa es lo que yo pienso de Agustín, que ha demostrado en los últimos años la capacidad para ser el portero titular de la selección argentina, eso es punto y aparte.





Memo, cuando le tocó jugar en el América y en la selección mexicana demostró ser un gran portero. Volvemos al tema de las comparaciones, que a mí no me gustan. Son dos grandes porteros, dos tipos que le han dado mucho a la institución y por lo que fueron y donde están van a ser grandes. Para empezar a comparar debería de pensar si uno es mejor cuando sale por arriba o el otro es mejor cuando juega con los pies... Cada arquero tiene lo suyo y cada jugador como cada persona tiene cosas a favor y deficiencias.





¿Es una traición al América lo que hicieron Diego Reyes y Oribe Peralta?





A mí no me gusta que un jugador del América pase a Chivas y tampoco que un jugador de Chivas pase al América. Por eso separo el tema de Oribe Peralta, que para mi gusto ha sido un gran jugador de fútbol y sigue siendo. De lo de Diego en absoluto, porque Diego termina llegando a un equipo muy fuerte, muy importante que ha dado batalla los últimos 10 años y es considerado como un equipo ganador.

Me parece que cualquier jugador de fútbol está en su derecho de poder decidir donde más le convenga ir, y si a Diego le convenía ir a jugar a Tigres está bien para él, está bien para la institución, yo no tengo por qué decir o que alguien que le vaya al América se queje por esta situación. Hay que aceptarlo, es un tipo de fútbol y en el fútbol está todo incierto. Entonces separo, pasar del América a Chivas y viceversa, eso sí que no me gusta y punto. Me parece que no debería de existir un traspaso de un jugador a un equipo archirrival del otro, pero el caso de Reyes no lo veo mal.





¿Podrías decir que el clásico contra el Guadalajara es el que vivías con más pasión?





Para mí no hay tres clásicos, cuando se habla de Pumas o de Cruz Azul que los quieren meter como clásicos, yo soy muy especial en ese sentido, me parece que el único clásico es el América - Chivas, que es el clásico nacional, que tiene mucho impacto no solamente en México, sino también en Estados Unidos. Los demás los hicieron clásicos por temas televisivos o de publicidad. Sí, son partidos sumamente importantes, fueron creciendo muchísimo, por ejemplo el de Pumas en los años 80 como partidos especiales; pero Clásico solamente el América - Chivas.

¿Qué opinas que la gente ahora quiere catalogar el América - Tigres como clásico?





Si ni Pumas, ni Cruz Azul es clásico, menos éste. Pero yo entiendo, y posiblemente a los americanistas nos dice que somos poco humildes, que somos agrandados, fanfarrones, que mil cosas y posiblemente alguno no se lo tome por este lado, pero todos quieren hacer un clásico contra el América, al ser el más grande todos quieren tener un clásico especial.

¿Cómo ves al América y de aquí a 10 años?





Peleando absolutamente por todo, siendo un equipo sumamente importante, ojalá volvamos a la Copa Libertadores y ganemos la Copa Libertadores, peleando con los equipos mas importantes del mundo en el Mundial de Clubes y haciendo una buena participación, esta institución va a seguir creciendo siempre, vienen jugadores de primerísimo nivel.





Este equipo tiene la necesidad de pensar más allá de la Liga MX y pelear por títulos internacionales también.





¿Cuál fue el momento más lindo de tu carrera como futbolista?

Tengo varios muy lindos. Uno por supuesto que jugando para la selección de Israel en Ramat Gan y escuchando el himno, ése fue el momento que más me conmovió en el fútbol. Tengo recuerdos maravillosos de cuando empecé a jugar en Uruguay junto a grandes jugadores que me brindaron todo su apoyo. Yo diría que mi época más fuerte como futbolista la viví en el América, por eso quiero tanto al América y quiero tanto a la institución y sigo queriendo que gane títulos, porque aquella época fue excepcional, nos tocó jugar la única final de la historia contra Chivas, que todavía jugado otra y la ganamos nosotros; otra final contra Pumas, el archirrival de la Ciudad de México, un partido sólo no… También me estoy olvidando mi época en la selección argentina y viví momentos al lado de jugadores como Maradona, Kempes, Passarella, el Toro Gallego… Sería injusto elegir uno. Estoy muy agradecido con el fútbol porque me ha brindado muchísimo.





¿Ti tuvieras que elegir vivir una de vuelta la final contra Chivas o la final contra Pumas, cuál elegirías y por qué?

La de Chivas, no lo tengo que pensar demasiado.

Porque es el archirrival, porque sólo se ha jugado una vez en la historia, porque tuvimos que vivir momentos muy duros durante el partido; nos echaron a un jugador en Guadalajara y terminamos empatando el partido. Nos echaron a un jugador a los 15 minutos en el Estadio Azteca, nos pitaron dos penales en contra y porque quedó marcado en el recuerdo de todos, de los americanistas y de la gente que le va al Guadalajara. Hoy por hoy cada vez que se juega un Chivas - América se sigue recordando aquél partido.