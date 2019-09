Owen ataca duramente a Beckham: "Nos defraudó y todavía le guardo rencor"

En uno de los capítulos de su biografía el exjugador inglés atacó al que fuera capitán de la selección inglesa por su expulsión en el partido ante Argentina durante el Mundial del 98.





Michael Owen ha publicado un libro titulado ‘Reboot - My Life, My Time’ en el que el exfutbolista hace un repaso por su carrera y su contenido no está pasando desapercibido en Inglaterra. En uno de los últimos capítulos que se han desvelado, Owen habla sobre la expulsión de David Beckham en el partido frente a Argentina en los octavos de final del Mundial de Francia 98 tras darle una pequeña patada a Simeone: "Lo primero de todo es que lo que hizo David probablemente no era tarjeta roja, pero fue algo infantil e innecesario. La gente dirá que es solo un error, pero yo creo que si quieres ganar un Mundial no puedes permitirte cometer errores", comienza diciendo Owen.





Con un jugador menos, Inglaterra acabaría siendo eliminada en la tanda de penaltis, lo que no sabremos es qué hubiese pasado si Beckham no hubiera visto la roja: "¿Habríamos ganado a Argentina con once? No se sabe, pero estábamos jugando lo suficientemente bien con diez. ¿Habríamos vencido a Holanda y después a Brasil? Tampoco lo sabremos", continúa diciendo el exjugador.

Owen confiesa sentirse afortunado por haber tenido la posibilidad de jugar un Mundial pero eso no impide que siga teniendo cierto rencor hacia el exjugador del Manchester United y Real Madrid entre otros: "Lo único que puedo decir es que ahora estoy sentado escribiendo este libro, consciente de lo afortunado que es un jugador que ha participado en un Mundial. No importa que sea más de uno. Estaría mintiendo si no dijera que lo que David hizo ese día fue defraudar a todos y cada uno de los miembros de Inglaterra".





A pesar del rencor, Owen sí que defendió a Beckham por el trato que recibió por parte de la prensa en Inglaterra tras caer eliminados: "¿Se merecía el abuso que recibió de la prensa? Realmente no. ¿Qué ser humano tiene que ver su retrato ardiendo? Pero David nos defraudó y todavía le guardo rencor por ello hoy", concluyó.

