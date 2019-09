Alex Morgan: "Lo que hace Cristiano en su trabajo no tiene que ver con quién puede ser como persona"

El fisco dictó sentencia: no había pruebas de que Cristiano Ronaldo hubiera cometido ninguna violación y el caso iba a ser archivado. No dejó indiferente a nadie. El luso por fin podría respirar y centrarse al 100% en su carrera deportiva y conquistar títulos con la Juventus, pero no todos olvidan lo que pasó. Alex Morgan no lo hace. La norteamericana publicó un tweet hace solo un mes en el que citaba un artículo titulado “Ronaldo es un icono de la corrupción del deporte”. Ahora, en una entrevista para Sports Illustrated, ha hablado sobre esto y sobre su próximo encuentro con el luso en la gala The Best.

Maja Hitij/GettyImages





“No creo que me acerque a Cristiano de una manera diferente a la que me acercaría a cualquier otra persona que me encuentre en Milán”, afirmó. La estrella de la selección estadounidense también hizo una aclaración: “Yo creo que mucha gente se cuestiona lo que es verdad y lo que no lo es. Cuando tú ves la historia de Ronaldo en particular, piensas que hay muchas evidencias de que hay cierto encubrimiento y que, al final, el dinero ayuda a hacer olvidar las historias”.

Alex Morgan sí que dejó claro que él puede seguir jugando porque los cargos han sido retirados y que, aunque no es la única persona a la que esto le está pasando, sí que es “el futbolista más famoso del mundo, es normal que genere atención”. Por ello cree que es algo de lo que hay que hablar, ella lo hizo mínimamente, y considera importante “continuar apoyando a las mujeres que sean vulnerables de estas situaciones aterradoras en las que no tienen demasiado apoyo”.

Richard Heathcote/GettyImages





“Esto no quiere decir que no crea que es uno de los mejores futbolistas del mundo, no tiene nada que ver. Lo que hace en su trabajo no tiene nada que ver con quien pude ser como persona o con las acciones que haya tomado”, declaró.

La futbolista explicó que ella puso ese tweet porque leyó mucho sobre el caso y decidió que era el momento de hablar sobre ello. Tras ponerlo, recibió “mucho odio de sus fans” y luego de una semana recibiendo insultos, decidió retirarlo.

