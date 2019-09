Chivas vs Atlas | Horario, canal de transmisión de TV, streaming online y posibles alineaciones

Este sábado 14 de septiembre se llevará a cabo el Clásico Tapatío en el Estadio Akrón, correspondiente a la Jornada 9 del Torneo Apertura 2019, en un duelo de suma importancia tanto para Chivas como para Atlas, ya que ambos pelean en el descenso, sin olvidar que el orgullo estará en el aire.

¡No te olvides de seguirnos también en nuestra cuenta de Instagram, 90min_es, y nuestra cuenta de Twitter, @90minespanol!

Los rojiblancos llegan con más necesidad que los Rojinegros pues vienen de empatar 1-1 con La Máquina Celeste en la Liga MX salvando la derrota gracias a un tiro libre bien ejecutado por Miguel Ponce, aparte de perder en la Copa MX con Correcaminos, cumpliendo casi un mes sin conocer la victoria, aparte están colocados en el sitio 15 de la tabla general con ocho unidades, además son el penúltimo lugar de la tabla porcentual todo gracias a la pésima campaña de Veracruz.

Por el lado de los Zorros, llegarán de mejor ánimo al cotejo pues vienen de quitarle el invicto al América después de golearlo por 3-0 en el Estadio Jalisco a través de Jesús Isijara, Ismael Govea y Christopher Trejo, con lo cual llegaron a la sexta posición de la tabla al cosechar 13 puntos, dándole más respaldo al proyecto de Leandro Cufré, aparte en el cociente se encuentran en el lugar 16 sacando seis unidades de diferencia al Rebaño.

¿Dónde verlo?

Noticias de los equipos

Rumbo al Clásico Tapatío, el Guadalajara sufrirá varias ausencias por lesión, entre ellos están el zaguero Hiram Mier y el mediocampista Michael Pérez, quienes continúan recuperándose de sus respectivas dolencias, mientras Josecarlos Van Rankin, Isaác Brizuela y Alan Pulido se reintegraron al resto del grupo tras haber estado descartados en el parón de Fecha FIFA. Asimismo, Javier López y Jesús Molina también estuvieron lesionados, pero no están descartados del todo, aunque el estratega Tomás Boy asegura que El Linebacker estará listo y de La Chofis, desconoce realmente.

Por otro lado, Antonio Briseño, quien se enfrentará por primera vez al club que lo vio nacer con los colores de Chivas, calentó el duelo al dar algunas declaraciones de cómo fue poco valorado en la Madriguera dándose su salida.

“No fue difícil porque uno valora cómo te traten en el club y a veces sales muy bien, normal o a veces sales muy mal. En ese caso cuando tuve que salir no fue de la mejor manera que yo quería salir, no era el momento y eso creo que es fácil de olvidar. Cuando ya no me quisieron me dieron una patada en el culo. Uno se queda con los clubes que te valoran como Tigres y Chivas. La forma en cómo me dejaron ir porque tenía propuestas de irme antes a otros equipos donde no me vendieron a Europa y después llega un equipo de México, me venden y me dicen te tienes que ir”, declaró El Pollo.