Messi sobre Neymar: "No sé si el Barça hizo todo lo suficiente para ficharle"

Lionel Messi por fin ha hablado sobre el fichaje frustrado de Neymar por el FC Barcelona este pasado verano. El capitán y emblema azulgrana aseguró que le hubiera encantado volver a compartir vestuario con el brasileño, aunque reconoce que no sabe si el club hizo todo lo posible para asegurar su fichaje.

En una entrevista concedida al diario Sport, el argentino repaso la actualidad del club y se lamentó por el no fichaje del brasileño."Me hubiese encantado que viniera Neymar. Entiendo a la gente que estaba en contra. Y es normal por todo lo que había pasado con Ney, por cómo se fue y cómo nos dejó. Es normal y lógico que haya mucha gente que no quiera que vuelva, pero pensándolo a nivel deportivo, para mí Neymar es uno de los mejores del mundo y obviamente nuestro equipo hubiese aumentado las posibilidad de conseguir los resultados que todos queremos".

Desde el primer momento, tanto Messi como otros jugadores de la plantilla como Luis Suárez o Gerard Piqué, entre otros, se posicionaron a favor de la vuelta del jugador del PSG, razón por la cual el club se lanzó a por su contratación."No sé. Sinceramente, no lo sé si hizo todo lo posible. No tenía mucha información de cómo iban las negociaciones como para decir si hizo todo lo posible el Barcelona", subrayó el argentino.

Neymar y Messi siguen siendo muy buenos amigos pese a la marcha del brasileño al conjunto francés, por lo que ambos mantenían un contacto muy estrecho durante la negociación. No sé lo que pasaba dentro de la directiva. Sé lo que hablaba con Ney, lo que me contaba él de cómo iban las cosas. Tenía muchas ganas de venir. No sé si el club realmente quería o no. Por lo que yo sé, Ney tenía muchas ganas", desveló el '10', que también reconoció lo complicado que debe de ser negociar con el PSG después de los 220 millones de euros que desembolsó por él.

Los dos futbolistas no han vuelto a mensajearse después de que se cerrara el mercado. "No hablé más después de que se terminó toda la novela. Me lesioné, él empezó a jugar. Lo que sí sabía hasta entonces, es que él estaba muy ilusionado en salir y de venir al Barcelona", dijo el capitán, que negó que el vestuario impusiera su fichaje, pero que si dieron su opinión sobre la conveniencia del mismo.

Con la noticia de que la operación no se pudo realizar, Messi admitió no estar decepcionado y miró hacia adelante con optimismo y confianza en sus compañeros. No, decepcionado no. Me hubiera gustado que viniera y que estuviera con nosotros, pero como dije antes, tenemos una plantilla espectacular para optar a todo sin él también. Decepcionado, no. Simplemente, me hubiera gustado volver a jugar con él. Nada más".

