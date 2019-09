Marcelino: "Ganar la Copa fue el detonante de mi destitución"

Esta misma mañana Marcelino García Toral acaba de ofrecer una rueda de prensa en la que ha dado los motivos desde su punto de vista que han provocado su destitución como entrenador del Valencia.

Un cese cuyo principal 'culpable', según el propio Marcelino y para sorpresa de todos, fue la victoria en la final de la Copa del Rey en mayo ante el Barcelona (1-2). También ha tenido tiempo para hablar sobre su despedida del vestuario, el papel de Anil Murthy en su marcha y del 'caso Rodrigo' que tuvo lugar en este pasado mercado de fichajes.

Denis Doyle/GettyImages

El papel de ganar la Copa en su cese: "Estoy seguro, absolutamente, que el detonante de esta situación fue la Copa. Durante la temporada recibimos mensajes directos y de otras personas que teníamos que rechazar la Copa, a pesar de la ilusión de jugadores y afición. Todo porque ponía en riesgo jugar la Champions el año que viene. Ganarla fue el detonante. ¡Quién me lo iba a decir!"





Verano: "No me podía imaginar entonces que me destituirían el 10 de septiembre. El 19 de julio el dueño me mostró plena confianza en nuestro proyecto. El 30 de junio ya parecía que el modelo de trabajo querían modificarlo y fuimos a Singapur. Todo parecía correcto, viajamos a Suiza y vimos que no era así. El propietario quería cambiar el modelo, a pesar de que nosotros hemos hecho esta plantilla más competitiva. El método de trabajo entonces vimos que no iba a ser el que queríamos"

AFP Contributor/GettyImages

Momento de la destitución: "Me lo dijo Mateu Alemany personalmente porque él fue quien me trajo aquí. No he hablado con nadie más del club. El día del despido no me lo podía creer... habíamos logrado los objetivos respetando los métodos de trabajo pactados cuando llegamos aquí. Sentíamos incredulidad e impotencia, pero para nosotros el Valencia es una obra incompleta y no le cerraremos la puerta a volver en un futuro"

'Caso Rodrigo': "Daba la sensación de que si se iba no iba a venir otro jugador en su lugar o vendría alguien peor, y con eso ya te dejan ver que no se quiere crecer. Soy responsable de esta plantilla y este cuerpo técnico y estoy en la obligación de querer crecer. Esta plantilla se sentía ganadora, campeona, y esas decisiones te hacen pensar que eso es secundario"

👉🏻 “Y te DEJEN trabajar”. Daniel Parejo, capitán del @valenciacf en su mensaje de despedida a Marcelino Gª Toral🦇 pic.twitter.com/aLoR0wpY5Y — Rodrigo G. Fáez (@RodrigoFaez) September 11, 2019





Su agente, ¿involucrado en fichajes?: "Quien diga eso miente. Eugenio Botas sólo ha estado relacionado con dos movimientos desde que llegué aquí, y ha habido más de 50. En más de dos años aquí ningún jugador representado por él ha jugado aquí, y creo que eso es una muestra de honradez"





Despedida del vestuario: "Muy triste y muy sentida, pero la situación no dejaba otro remedio. Por nuestra parte queremos dar las gracias y los mensajes de afecto son una prueba de todo. Lo más importante es que hemos sufrido, luchado y disfrutado juntos y estarán siempre en mi corazón"





MIGUEL RIOPA/GettyImages

Pulso a los propietarios: "Nunca, ni con los de arriba ni con los de abajo. Lo único que he querido desde que llegué aquí es consenso para tomar decisiones. Hay algo similar a cuando estuve en Villarreal, al que cogí en Segunda a ocho puntos del ascenso y dejé en Champions"





Pulso con los jóvenes: "Desde que llegué han debutado cinco jóvenes y hemos entrado en Champions. Ferrán ha sido el jugador más joven de la historia del club en llegar a 50 partidos, Gayá es internacional con la absoluta, Soler se ha asentado, Kang-In ha debutado,... Nadie me impuso que los pusiera"

¡No te olvides de seguirnos también en nuestra cuenta de Instagram, 90min_es, y nuestra cuenta de Twitter, @90minespanol!