Saúl Ñíguez: "Tengo ganas a la Juve"

A un día de empezar la Champions para el Atlético de Madrid, el jugador rojiblanco Saúl Ñíguez ha concedido una entrevista para el programa Partidazo del canal de radio Cope. El futbolista ha repasado toda la actualidad del conjunto madrileño, haciendo especial alusión al enfrentamiento que tienen por delante esta semana, contra la Juventus el miércoles a las 21:00.

El mediocentro ha dicho: "no tengo ganas a Cristiano, tengo ganas a la Juve. Nos eliminaron después de hacer un buen partido en casa y cero que tenemos que aprender de nuestros errores. Es importante saber que si no se puede ganar es importante no perder. Hay que ser inteligentes. En el fútbol hay días buenos y malos. En los días malos hay que estar juntos y eso lo hacemos muy bien". Además ha querido especificar que piensa que todo el mundo infravalora a su equipo, cuando han conseguido llegar a dos finales de Copa de Europa en los 6 últimos años.





Otros temas tratados por Saúl han sido, entre otros, su opinión sobre su nuevo compañero, João Félix, del que afirma que "es un jugador espectacular, con una gran calidad técnica, gran visión de juego, inteligente" y de Lemar, de quien piensa que "es un talento único".





Otro tema que ha llamado más la atención de la cuenta, es su relación personal con la prensa: "No me suele gustar la prensa. Tengo que estar midiendo mis palabras porque si no luego vais a sacar de contexto algo. Entonces ya tengo que ir con cuidado... Y a veces también das una entrevista y sales súper contento porque de verdad has hablado como te has sentido y lo que has pensado, y lo aprovechan para sacar otras cosas. Y dices: '¡Joder! Si yo he estado hablando contigo de puta madre porque hemos conseguido tener esa confianza para que yo me suelte y quede bien, y luego vas y sacas esto para putearme porque quieres un titular, pues normal que luego marques más la distancias'".





